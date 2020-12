Allemagne : Plusieurs personnes reçoivent par erreur cinq doses de vaccin anti covid-19

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Des employés d’un EHPAD se sont vus administrer par erreur cinq doses du vaccin anti covid-19.

Plusieurs salariés d’une maison de retraite située à Stralsund, dans le nord-est de l’Allemagne ont été victimes d’erreurs humaines alors qu’ils se faisaient vacciner contre la Covid-19.

Il s’agit de sept femmes et un homme, âgés entre 38 et 54 ans, à qui on a administré cinq doses de vaccin BioNTech-Pfizer, ces derniers qui font partie des personnes prioritaire dans le cadre de cette campagne de vaccination qui a débuté ce samedi en Allemagne.

Quatre de ces salariés, victimes de légers symptômes grippaux ont été hospitalisés par précaution. Les quatre autres ont pu rentrer chez eux. Ces doses en sur-quantité ont été injectées par erreur comme le regrette profondément l’administrateur du district qui assure que l’ensemble des employés ont été aussitôt informés de l’erreur. « Je regrette profondément cet incident » a déclaré ce dernier qui espère « qu’aucun effet secondaire grave ne se produise sur les personnes concernées » à la suite des erreurs humaines qui ont été commises au cours de cette vaccination.

Notons que chaque ampoule de vaccin du laboratoire allemand BioNTech contient entre 5 et 6 doses de vaccin. Ce dernier qui doit être administré aux patientx en deux injections de 0,3 ml à deux ou trois semaines d’intervalles.

