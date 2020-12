Coronavirus. Olivier Véran au 20H de France 2 évoque la piste d’une extension du couvre feu dans les régions les plus touchées

Posted by Jérémy R. on

Invité ce mardi dans le journal de 20 heures de France, le Ministre de la Santé a évoqué les pistes actuellement en discussion au sein de l’exécutif, afin de gérer la crise sanitaire qui continue à sévir en France.

Dans quelques jours, les français tourneront la page d’une année 2020 particulièrement compliquée mais ces derniers s’attendent à de nouvelles mesures de la part du gouvernement pour pallier à la crise du Covid-19.

Olivier Véran qui était invité ce mardi soir sur le plateau de France 2, a donné quelques pistes envisagées par le gouvernement pour freiner au mieux l’épidémie de coronavirus qui fait état de plus de 11.000 nouveaux cas en l’espace de 24 heures en France.

« La situation elle est plus problématique dans quatre régions. » Olivier Véran, Ministre de la santé.

Alors qu’un conseil de défense présidé par Emmanuel Macron s’est tenu ce mardi matin, le Ministre de la Santé a évoqué que l’exécutif envisageait à une « extension du couvre-feu » qui serait mise en place dans certaines régions du territoire dès le 2 janvier prochain. Olivier Véran qui précise toutefois que le gouvernement écarte « l’idée d’un confinement ».

« Nous ne voulons pas confiner à ce stade, ni un confinement généralisé, ni un confinement local. » indique Olivier Véran.

« La situation elle est plus problématique dans quatre régions. » explique le Ministre de la santé dont les territoires concernés sont les suivants : Le Grand Est, L’Auvergne-Rhône-Alpes, La Bourgogne-Franche-Comté et Les Alpes-Maritimes.

⚡ Situation critique dans le Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Alpes-Maritimes :



Olivier Véran propose "une extension du couvre-feu à 18h dans les territoires où cela s’avérera nécessaire (…) à partir du 2 janvier"



▶ France 2 pic.twitter.com/HCDcgkM3I8 — Info France 2 (@infofrance2) December 29, 2020

« Nous allons proposer une extension du couvre feu, qui au lieu de démarrer à 20 heures, démarrera à 18 heures dans l’ensemble des territoires dans lesquelles cela s’avérera nécessaire. » précise Olivier Véran.

Le Ministre de la Santé s’est toutefois montré très prudent au sujet de la réouverture des restaurants et des lieux culturels, en ce qui concerne « la clause de revoyure » prévue au 7 janvier. Celui-ci estime qu’il est encore trop tôt pour se prononcer, ajoutant qu’il attendait le passage des fêtes de fin d’année pour « y voir plus clair » dès le début du mois de janvier, Olivier Véran ajoutant qu’il ne se pas possible de « lever la totalité des contraintes ».

🔴 La réouverture des bars et restaurants prévue le 20 janvier menacée ? "Bruno Le Maire va continuer à consulter l'ensemble des acteurs pour donner de la visibilité à tout le monde"



Olivier Véran, ministre de la Santé



▶ DIRECT https://t.co/lS4pBZ379M pic.twitter.com/7faY8HDkJb — Info France 2 (@infofrance2) December 29, 2020

Par Jérémy Renard