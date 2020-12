Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau, personnalités préférées des Français

Posted by La Rédaction on. Updated:

Ce sont l’actrice principale de « La Boum » et l’interprète de « Quand la musique est bonne » qui arrivent en tête du top 50 annuel du JDD, réalisé par l’Ifop. Des résultats similaires à ceux de l’année dernière.

Les deux listes des 25 hommes et 25 femmes les plus plébiscités de France ont été publiées ce week-end par le JDD. C’est la dixième fois que le chanteur, très discret, figure au sommet du classement, depuis 2013. La deuxième pour la comédienne française. Pourtant, ces deux célébrités n’ont effectué aucune activité au cours de cette année bien particulière. C’est surtout la longévité de leur carrière et leur rapport étroit avec leur public qui leur ont permis d’être les lauréats de ce vote populaire.

Sur le podium, Omar Sy arrive en deuxième position et Jean-Pierre Pernaut en troisième position côté masculin. Dans le reste de ce top 25, on retrouve également Soprano, Philippe Etchebest et Kylian Mbappé. Côté feminin : Alexandra Lamy et Mimie Mathy font partie du top 3. Florence Foresti, Louane et Karine Le Marchand sont également parmi les chouchous des Français.

« Je suis très honoré de figurer dans le classement des personnalités préférées des Français. C’est une chance et un vrai plaisir de se sentir soutenu. » a déclaré le chef étoilé, Philippe Etchebest sur les réseaux sociaux.

Eric Zemmour et Didier Raoult, des personnalités qui ont fait polémique cette année, ont cependant été exclus du classement.

Par Joyce Adiahenot