Paris : Une centaine de SDF délogés par la police après avoir squatté un hôtel de luxe

C’est l’association Droit au logement qui a incité une centaine de sans-abris à célébrer, le temps d’un après-midi, Noël au sein d’un hôtel de la chaîne Sofitel à Paris. Les intrus ont été rapidement délogés par la police.

Ce sont les salons de l’hôtel 5 étoiles Le Scribe, situé à Paris-Opéra, que des sans-domiciles-fixes ont choisi d’occuper, pendant quelques heures, le 25 décembre à l’initiative de l’association Droit au logement, qui visait à mettre en lumière la difficulté de l’accès au logement.

« On est resté dans cet hôtel, on a chanté, on a dansé, on s’est installé dans ces fauteuils et puis c’est une manière de renverser la situation, de s’asseoir dans les fauteuils des riches. Et puis de rappeler que l’accès au logement s’aggrave dans notre pays, les loyers sont de plus en plus chers d’années en années » a expliqué à France Bleu, Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de l’association.

La fête a tout de même été interrompue par la police, quelques heures plus tard, qui a forcé les sans-abris et les membres de l’association à quitter les lieux. Ce rappel à l’ordre ne les a pas découragés à planifier une marche de sensibilisation sur le mal-logement pour le 2 janvier prochain, à Paris.

Occupation en cours du luxueux @HotelScribe près d'Opéra par une 100aine de sans logis et mal logés de DAL! Riches de plus en plus riches, crise du logement qui s'aggrave: plus que jamais 1 toit c'est 1 droit! Voir notre com' ici 👇👇 pic.twitter.com/lKKvJf25zC — Droit Au Logement (@federationdal) December 25, 2020

Par Joyce Adiahenot