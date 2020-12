1er Janvier 2021. Le marquage des vélos neufs devient obligatoire pour lutter contre les vols

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Une carte d’identité pour les nouveaux vélos vendus en magasin ? C’est ce qui sera effectivement acté à compter du 1er janvier 2021 comme l’annonce le Ministère de la Transition Écologique.

Pour lutter contre les vols et faciliter ainsi leur restitution, les vélos vendus en magasin à partir du 1er janvier devront disposer obligatoirement d’un identifiant unique.

Un « identifiant unique auquel seront associées les coordonnées du propriétaire » comme le précise un communiqué du Ministère de la Transition Écologique paru ce 28 décembre.

Protéger contre les vols

C’est l’Association pour la Promotion de l’Identification du Cycle (APIC) qui a été désignée gestionnaire de ce fichier qui recensera ces nouveaux vélos et leurs propriétaires dans le but de protéger ces derniers des vols. Le décret a été adopté le 23 novembre dernier et cette nouvelle mesure sera en vigueur au 1er janvier 2021 pour les cycles neufs et le 1er juillet 2021 pour les cycles d’occasion, vendus en magasin.

Chaque année, ce sont près de 300.000 ménages qui sont victimes de vol selon les estimations du Ministère de l’Intérieur. « Des victimes qui ont tendance à ne pas racheter de vélo ou à descendre en gamme et donc à acheter un matériel moins sûr. » précise le Ministère. Des vols qui concernent de plus en plus les vélos à assistance électrique qui sont vendus plus chers.

Avec ce nouveau marquage, « les forces de l’ordre seront équipés et formés pour consulter le fichier national » et « pourront directement contacter le propriétaire lorsqu’un vélo est retrouvé. » Ce nouveau procédé pourra également fonctionner pour l’achat d’un vélo d’occasion entre particulier. L’acheteur pourra ainsi vérifier si sa future acquisition n’est pas déclarée volée.

Notons que les propriétaires de vélos vendus avant ces échéances pourront aussi faire marquer leurs vélos si ils le souhaitent.

