Année 2021 : Voici les 10 meilleures résolutions à prendre pour débuter la nouvelle année

Cette année 2020 a été particulièrement compliquée pour de nombreux Français. Fort heureusement, celle-ci s’achèvera dans quelques heures.

En attendant de passer 2021, avez-vous pris de bonnes résolutions ? Voici notre sélection des meilleurs résolutions à prendre pour débuter 2021 en toute sérénité.

1. Passer moins de temps sur son smartphone

Selon une étude Ifop pour le fabricant de smartphones OPPO, près d’un Français sur deux utilise son téléphone plus de trois heures par jour, et un Français sur trois l’utilise plus de 4 heures par jour depuis le confinement. Il est donc tout à fait possible de réduire ce temps passé devant les petits écrans pour se consacrer à d’autres activités, et ceci même en période de confinement, comme la lecture, les jeux de société, la musique et les activités manuelles.

2. Changer de travail

De plus en plus de Français ne se sentent pas épanouis dans leur travail et ils sont nombreux à vouloir changer de job. Une récente étude menée par YouGov pour Chance montre que 75 % des français seraient prêt à changer de travail.

3. Pratiquer une activité sportive

C’est l’une des nombreuses résolutions des Français qui n’arrivent pas souvent à la tenir quelques semaines après avoir passé la nouvelle année. Et pourtant, pratiquer une activité sportive régulière permet de pallier au stress. C’est également l’occasion d’y faire de nouvelles rencontres, permettant ainsi de faire le vide dans votre aide et d’améliorer votre vie quotidienne tout en étant gardant une forme physique.

4. Se coucher plus tôt

Les Français dorment de moins en moins. C’est ce que relate une enquête réalisée par Opinonway pour la MGEN et l’institut national du sommeil et de la vigilance (INSV). Les Français qui dormiraient en moyenne 6h41 en semaine contre 7h33 le week-end. Le sommeil reste pourtant très important pour notre équilibre physique et psychologique.

Il est recommandé de dormir de 8 à 10 heures par nuit pour les adolescents âgés de 14 à 17 ans. Les adultes de 26 à 64 ans devraient quant à eux dormir entre 7 et 9 heures. Enfin, les personnes âgées de 65 ans auraient besoin de 7 à 8 heures de sommeil journalières comme le précisent les scientifiques.

5. Apprendre une nouvelle langue

Cela fait partie des nombreuses résolutions des français. L’apprentissage d’une nouvelle langue peut être très bénéfique pour débuter une nouvelle année tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Avec les nombreuses plateformes en ligne, il est aujourd’hui beaucoup plus simple d’apprendre une nouvelle langue.

6. Se mettre à la cuisine

L’activité culinaire n’est pas votre fort. Il n’est pourtant jamais trop tard pour vous y mettre. Là encore, de nombreux livres pour débuter la cuisine existent tout comme les tutos en ligne qui vous expliqueront pas à pas, les clés de la réussite pour pouvoir surprendre votre conjoint et vos proches. Il suffit juste d’être motivé et cela entre bien entendu dans les bonnes résolutions à adopter pour 2021.

7. Faire des rencontres

Avoir des amis virtuels c’est bien mais ces derniers ne remplacent pas de vrais amis. Si un tiers des Français pensent qu’il est plus simple de se faire des amis en ligne, il est toujours plus intéressant de faire de vraies rencontres dans le monde réel. Faire des rencontres permet d’être plus sociable et de mieux communiquer aussi bien sur le plan sentimentale, qu’amicale ou professionnelle.

8. Arrêter de fumer

Et si pour bien débuter la nouvelle année, vous arrêtiez de fumer dès aujourd’hui ? Plus facile à dire qu’à faire allez vous répondre. Pourtant, le fait d’arrêter de fumer tôt, réduirait considérablement les risques cardiovasculaire lié à la cigarette. Dans une étude publiée en 2018 par l’American Heart Association, plus un fumeur arrête précocement la cigarette, plus les chances de recouvrer sa santé cardiovasculaire sont meilleurs. Un risque cardiovasculaire qui serait réduit de 38 %.

9. Passer moins de temps sur les jeux vidéos

Les jeux vidéos prennent une place importante dans les foyers des Français, surtout depuis la période de confinement liée au Covid-19. Dans une récente étude menée par le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (S.E.L.L), un tiers des joueurs Français joue plus qu’avant le premier confinement. Les parents sont également de plus en plus nombreux à prendre les manettes en main. Toujours selon le S.E.L.L, un joueur sur deux estime que jouer aux jeux vidéos permet de « créer du lien social ». Le jeu vidéo ne remplace toutefois pas le lien physique bien que de nombreux jeux multijoueurs permettent de pouvoir créer de la cohésion en communauté.

10. Passer son permis de conduire

Vous en avez marre de prendre les transports en commun ou prendre votre trottinette électrique pour vous rendre sur votre lieu de travail. Alors il est encore temps de se prendre en main pour passer votre permis de conduire. Si celui-ci peut s’avérer être très couteux, ce qui freinerait votre envie de vous rendre dans un centre d’examen pour vous inscrire, sachez que de nombreuses plateformes en ligne offrent des formules de conduite à des prix très abordables pour les plus jeunes d’entre vous. Là encore, il suffit d’avoir la motivation et cela peut être une très bonne résolution pour commencer 2021.

