The Batman : un tournage compliqué pour Robert Pattinson

La production du film The Batman a pris du retard à cause de la pandémie de covid-19 et sortira en 2022. Cependant, le tournage s’avère très éprouvant pour l’acteur principal, Robert Pattinson.

The Batman, réalisé par Matt Reeves, est un film de Warners Bros très attendu par les fans. Scénariste, producteur et réalisateur très ambitieux, Matt Reeves est extrêmement perfectionniste et en demande beaucoup à ses comédiens. Il est notamment connu pour avoir réalisé deux volets de La Planète des singes et Cloverfield.

Selon The Sun, Robert Pattinson aurait des difficultés avec son costume, une armure très lourde à porter. Il serait donc fatigué physiquement et aurait du mal à suivre le rythme imposé par l’exigent réalisateur Matt Reeves qui n’hésite pas à refaire les scènes plus d’une cinquantaine de fois si celles-ci ne lui conviennent pas.

De plus, l’acteur de 34 ans a la pression puisqu’il doit être à la hauteur de ses prédécesseurs. Les précédents volets de Batman ont été réalisés par des réalisateurs prestigieux comme Tim Burton ou encore Christopher Nolan. Robert Pattinson se doit donc d’interpréter son personnage avec la bonne attitude physique et une palette de jeu très nuancée.

Un film très attendu

The Batman est un grand enjeu pour les studios Warner Bros. Selon cette même source qui s’est confiée au Tabloïd britannique : « Les studios Warners Bros ne peuvent pas se permettre de décevoir les fans, ni de perdre les 90 millions de livres sterling consacrés au film. Personne ne nie qu’il s’agit d’une production à enjeux élevés et Matt ressent la presse pour bien faire les choses. ».

Ce film est en effet très attendu par les fans. Le retard accumulé à cause de la pandémie doit augmenté la tension pour le réalisateur et les acteurs.

La sortie en salle est prévue pour 2022.

Par Anna David