Brexit : ce qui va changer pour les Français

Posted by La Rédaction on

Après un divorce long et complexe, le Royaume-Uni s’est enfin séparé de l’Union Européenne. Les ressortissants européens ne pourront donc plus profiter des mêmes conditions de circulation et de commerce entre leurs pays. Zoom sur la situation française.

Quatre ans et demi de rebondissements et de scandales plus tard, l’Union Européenne dit enfin au revoir au Royaume-Uni. Ce Brexit a été long et complexe. L’accord trouvé avec nos voisins d’outre-manche implique de nombreux changements. Pour les Français, voyager à Londres va devenir de plus en plus complexe.

Auparavant, une simple pièce d’identité suffisait à passer la frontière anglaise. Aujourd’hui, et depuis jeudi, de nouvelles règles ont été mises en place comme le résume Europe1. Si vous voulez passer des vacances chez nos voisins d’outre-manche, jusqu’au 1er octobre 2021, vous pourrez vous munir simplement d’un passeport ou d’une carte d’identité. Cependant, à partir d’octobre 2021, il vous faudra obligatoirement un passeport. Un visa n’est pas nécessaire si vous restez moins de trois mois. Détail à prendre en compte : la carte européenne d’assurance maladie n’est plus valable au Royaume-Uni. Pour ne pas avoir de problèmes, vous devrez recourir à une assurance privée.

Si vous souhaitez vous expatrier au Royaume-Uni, il vous faudra maintenant un visa. Pour l’obtenir, les autorités ont opté pour un système de points. Si vous voulez l’obtenir, il vous faudra 70 points au minimum. Avoir le niveau d’anglais demandé vous rapportera 10 points par exemple. Il est nécessaire pour l’obtenir d’avoir une offre d’emploi d’une entreprise autorisée par le ministère de l’Intérieur britannique, avec un salaire minimum d’environ 23.000 euros par an. Ce visa de travail sera valable pour une durée de 5 ans.

Pour les étudiants, il sera d’autant plus compliqué de trouver un petit emploi à Londres. De plus, comme le souligne FranceInfo, le Royaume-Uni s’est retiré du programme d’échange européen Erasmus+. De nouvelles formalités ont été mises en place pour aider les étudiants étant ou s’apprêtant à partir chez nos voisins.

Les formalités aux frontières ont donc repris dans les deux sens. Des contrôles de certains produits peuvent donc être effectués quand vous passerez la frontière, comme les produits laitiers ou contenant des produits d’origine animale.

Par Emilie Autin