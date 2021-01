Record d’audience pour l’année 2020 pour les chaînes du groupe M6

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le groupe M6 a réalisé une très belles année 2020 en terme d’audience dont une forte progression pour les ménagères de moins de cinquante ans.

Malgré une année particulièrement difficile en raison de la crise sanitaire, les chaînes du groupe M6 ont pu réaliser de belles audiences grâce à l’arrivée de nouvelles émission qui ont joué un rôle majeur durant cette crise.

A commencé par les chaînes en clair comme M6, W9, 6ter ou encore Gulli qui ont su s’imposer, réalisant ainsi la deuxième meilleure performance historique sur la cible commerciale avec 14.6 % de part d’audience sur l’ensemble de la population (4 ans et +) et 22.7% de part d’audience auprès de la cible commerciale (ménagère de moins de cinquante ans).

Ces chaînes en clair qui ont permis de gagner une hausse de +10 % en un an, rassemblant ainsi une moyenne de 25.5 millions de français sur les chaînes de télévision en clair du Groupe M6.

Les chaînes payantes du groupe ont également réalisé de belles performances sur l’année 2020 comme la chaîne Paris Première qui réussie sa meilleure année historique avec 0.6 % de pda. L’autre chaîne payante Teva a attiré encore plus de public féminin, avec 0.5% de ménagère de moins de cinquante ans, affichant ainsi sa meilleure couverture mensuelle depuis 3 ans, soit 9 millions de téléspectateurs par mois.

Quant à la chaîne 6play, celle-ci réalise une année historique avec 16,3 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne et un volume de consommation record (530 millions d’heures visionnées).

De nouveaux programmes à l’origine de ces succès

Le groupe M6 qui se renouvelle sans cesse, a su proposer de nouveaux programmes attrayants, ciblant ainsi de nouveaux utilisateurs. C’est le cas de l’émission « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » qui a attiré en moyenne près d’1.8 millions de spectateurs durant la première période de confinement. Le concept innovant, a attiré la curiosité de nouveaux spectateurs qui se sont prêtés au jeu pour participer à ce nouveau programme qui a été prolongé grâce aux fortes audiences.

L’arrivée de la nouvelle série « Why Women Kill » sur M6 a également joué un rôle majeur dans les audiences avec 4.5 millions de téléspectateurs qui ont suivi la série US, réalisant ainsi le meilleur bilan en audience pour une série américaine en prime sur M6 depuis 2006.

Plus récemment, c’est le programme « Lego Masters » qui a attiré la curiosité des jeunes et des familles avec 4.6 millions de téléspectateurs lors de son lancement. Les JT de la chaînes (12.45 et 19.45) qui ont joué un rôle majeur durant la crise sanitaire ont su attirer 1.6 millions de téléspectateurs pour le journal du midi contre 3.1 millions de téléspectateurs pour le JT du soir, réalisant ainsi la meilleur année sur la chaîne.

Les magazines d’informations qui sont nombreux sur les chaînes du groupe, ont également réalisé de beaux scores d’audience tous comme les marques de divertissements emblématiques de la chaîne.

Audiences exceptionnelles pour le Groupe M6 en 2020 !



Découvrez tous les détails▶️https://t.co/2zC1hCK4IM pic.twitter.com/O0bgTEZKg8 — Groupe M6 (@M6Groupe) January 4, 2021

Par La Rédaction