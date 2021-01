Hospitalisé pour « une suspicion d’anévrisme cérébrale », le rappeur américain Dr. Dre rassure ses fans

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Âgé de 55 ans, le rappeur et producteur américain qui a rencontré un succès fulgurant dans les 80/90 a été admis à l’hôpital pour une suspicion d’anévrisme cérébral.

Dans une publication qu’il a posté sur son compte Instagram ce mardi, le rappeur américain a tenu à remercier sa famille, ses amis et surtout rassurer ses fans : « Je vais très bien et je reçois d’excellents soins de la part de mon équipe médicale. » écrit Andre Romelle Young plutôt connu pour son nom de scène international Dr. Dre. Ce dernier qui ajoute qu’il va « bientôt quitter l’hôpital pour rentrer à la maison. », remerciant au passage tous « les grands professionnels de santé de Cedars. One Love !! » écrit le rappeur et producteur.

De nombreuses personnalités apportent leur soutien

Dr. Dre a pu compter sur le soutien de nombreuses personnalités du rap US comme son ami, le rappeur et producteur Snoop Dogg, ou encore du rappeur Ice Cube dont ce dernier a écrit sur son compte Instagram. « Envoyez votre amour et vos prières au pote Dr. Dre. », un message accompagné d’une photo montrant les deux hommes plus complices que jamais, lors de l’inauguration de la pose de l’Étoile du rappeur Ice Cube sur Hollywood Boulevard à Los Angeles en 2017.

Le plus grand producteur de hip-hop de tous les temps

Dr. Dre reste à ce jour le pionner à avoir populariser le gangsta rap. Il est notamment connu pour y avoir produit les plus grands noms de la scène urbaine comme Snoop Dogg, Eminem, 2Pac, Mary J. Blige ou encore les Pussycats Dolls.

Il est aussi célèbre pour avoir été l’un des leaders du groupe N.W.A. Il est également le fondateur du label Death Row Records, puis de sa société Beats Eletronics, son entreprise de casques audio qui a depuis été rachetée par Apple pour des millions de dollars.

Selon le magazine Forbes, sa fortune personnnelle était estimée à 740 millions de dollars américains en 2017.

Par Jérémy Renard