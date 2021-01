Varces : Les gendarmes lancent un appel à témoins pour retrouver Camille, une jeune fille de 18 ans

Posted by La Rédaction on. Updated:

Camille Desjacques, 18 ans, est portée disparue depuis ce samedi 2 janvier. La jeune femme originaire de Varces (Isère), s’est déconnectée de tous les réseaux sociaux et a coupé son portable, relate France Bleu.

Inquiets, ses parents et proches sont sans nouvelles de Camille Desjacques. La jeune fille déscolarisée et sans-emploi, n’a plus donné signe de vie depuis le 2 janvier dernier.

Ce jour-la, Camille a passé la journée puis la nuit chez une amie avant de repartir le lendemain matin. La jeune femme a été aperçue pour la dernière fois à proximité de la gare de Grenoble.

De corpulence mince, Camille mesure 1m 85. Elle a les cheveux longs, un piercing dans le nez. Au moment de sa disparition, la jeune femme portait un legging, une doudoune et des bottes noires. La gendarmerie de Vif, en charge de l’enquête, a lancé un appel à témoin pour retrouver Camille. Les gendarmes qui pensent que cette dernière pourrait se trouver dans la région lyonnaise, où elle aurait pu rejoindre un ami.

Si vous avez des informations, vous pouvez prendre contact avec le gendarmerie de Vif au 0476726322.

Par La Rédaction