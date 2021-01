Discours de Jean Castex : Quelles sont les nouvelles annonces du Premier Ministre ?

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Ce jeudi 7 janvier, Jean Castex et Olivier Véran ont tenu une conférence de presse sur la situation sanitaire en France et les nouvelles mesures annoncées par l’exécutif.

Après avoir présenté ses vœux aux Français ce jeudi, le Premier Ministre a pris la parole à 18 heures pour faire un point sur la situation sanitaire en France. Si l’année 2020 a été particulièrement difficile comme il l’a souligné, ce dernier explique que « l’année 2021 sera l’année de l’espérance ».

Jean Castex a fait savoir que la situation sanitaire était encore « loin d’être revenue à la normale. ». Au 5 janvier, la France comptait 20489 nouveaux cas en l’espace de 24 heures, ce qui est bien loin du seuil des 5000 cas qu’espérait le chef de l’État, Emmanuel Macron il y a encore quelques mois lors d’une allocution.

2500 nouvelles hospitalisations par jour

Si le nombre de cas reste encore élevé en France, il reste toutefois nettement inférieur aux chiffres de nos voisins européens, comme l’a précisé le Premier Ministre. Jean Castex qui a toutefois rappelé que « La pression dans les services hospitaliers est encore très forte avec quasiment 2500 nouvelles hospitalisations chaque jour. »

Deux nouveaux variant du Covid-19 inquiètent les autorités

Le Ministre de la Santé, Olivier Véran a quant à lui pris la parole pour explique que deux variant du Covid-19 « inquiètent particulièrement les autorités. » Il s’agit du variant Sud-africain, repéré chez trois patients en France et plus dernièrement, le variant anglais connu pour être plus contagieux de 40 à 70% que le virus initial. Olivier Véran qui a ajouté que ce dernier étant devenu le virus majoritaire en Angleterre.

Une fermeture prolongée pour les établissements sportifs et les lieux culturels

« Les théâtres, cinémas et les lieux sportifs resteront fermés jusqu’à la fin du mois. », a annoncé le Premier Ministre ce jeudi au cours de la conférence. Ce dernier qui a précisé qu’il n’était pas question de baisser la garde pendant cette période. « Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent, aucun assouplissement. » a ajouté Jean Castex.

Bars et restaurants fermés au moins jusqu’à la mi-février

C’est un nouveau coup dur qui a été annoncé ce jeudi soir pour les professionnels de la restauration. L’ensemble des restaurants et bars qui pensaient pouvoir rouvrir leurs portes en janvier, resteront fermés au moins jusqu’à la mi-février a fait savoir le Premier Ministre ce jeudi.

Couvre feu à 10 heures : 10 nouveaux départements sont à l’étude

Le gouvernement qui doit se réunir se vendredi, doit statuer sur la possibilité d’intégrer 10 départements supplémentaires en zone de couvre feu à 18 heures, déjà en vigueur dans une quinzaine de départements depuis près d’une semaine.

Des décisions qui seront prises en cette fin de semaine, en concertation avec les préfets des territoires concernés comme l’a rappelé Jean Castex.

Les stations de ski pourront-elles rouvrir leurs remontées mécaniques au public ?

Là encore, les professionnels du secteur devront encore patienter jusqu’à la fin du mois de janvier pour savoir si les remontées mécaniques pourront à nouveau fonctionner pour les clients des stations de ski. Tout ceci pourra se faire après une décision prochaine du gouvernement qui doit faire un point le 20 janvier pour donner ou non son feu vert.

Vaccination : Jean Castex reconnait des lenteurs dans le processus

Au cours de cette conférence de presse, Jean Castex qui a fait le point sur la vaccination en France, a reconnu que « le programme de vaccination avait démarré plus lentement que dans d’autres pays », précisant qu’il fallait aller plus vite.

La France qui a précommandé plus de 200 millions de vaccins qui seront livrés « tout au long de l’année 2021. » a souligné Jean Castex. Au cours des cinq derniers jours, près de 45.000 personnes ont ainsi été vaccinées en France.

Les personnes ayant plus de 75 ans pourront se faire vacciner dès le 18 janvier prochain. Le Premier Ministre a précisé que les centres de vaccination s’ouvrent petit à petit dans l’ensemble des départements. Une centaine d’entre eux sont déjà ouvert sur l’ensemble du territoire et Jean Castex assure que d’ici la fin du mois de janvier, près de 600 centres de vaccination seront en place sur l’ensemble du pays.

De son côté, le Ministre de la Santé, Olivier Véran, a rappelé l’importance de se faire vacciner, insistant sur l’efficacité du vaccin : « Le vaccin est sûr » a-t-il insisté ce jeudi soir, précisant que « Les effets indésirables sont extrêmement rares, de l’ordre d’un patient sur 100.000. Ce sont des effets allergiques sur des personnes connues pour être très allergiques au point que le plus souvent elles ne sortent pas de chez elles sans kit d’adrénaline. »

Par Jérémy Renard