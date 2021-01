Bagarre des Anges à la Réunion. Tournage annulé, candidats expulsés : le maire de la Réunion témoigne

Posted by La Rédaction on. Updated:

L’agression du maire et de sa famille qui a eu lieu ce dimanche 10 janvier lors d’un repas d’anniversaire à l’hôtel Mercure Créolia, fait polémique auprès des Réunionnais qui se disent indignés et choqués par les anges de la téléréalité.

Aujourd’hui nous en savons plus sur l’identité des trois candidats des anges et sur l’altercation grâce au témoignage du maire Réunionnais Joe Bédier, interviewé par Cnews.

Il explique comment cela s’est produit : « Une femme hystérique est venue à notre table et a dit à ma femme “Vous avez pris des photos ce n’est pas normal“. Je pensais qu’elle plaisantait, pas du tout. », a raconté le maire.

Les candidats Ricardo, Nehuda et Pauline interpellés !

Selon les propos de ce dernier, sa femme a fini au sol au cours d’une altercation impliquant plusieurs candidats de la téléréalité. Parmi eux : Ricardo, Nehuda et Pauline. Si ces derniers ont été rapidement appréhendés par la police quelques instants après les faits, aucune charge n’a été retenue à l’encontre des trois candidats de la téléréalité connus pour leurs forts caractères.

Leur remise en liberté a toutefois agacé le maire de Saint-André qui a porté plainte après les faits. « Donc on vient ici, on nous fracasse et on repart », a-t-il déploré après l’annonce leur libération.

Le tournage finalement annulé !

Très rapidement, de nombreux habitants de l’île étaient venus exprimer leur colère après l’agression dont a été victime le maire et sa famille. Le tournage de l’émission n’ayant pas encore démarré, la production “La Grosse Équipe” qui produit Les Anges de la téléréalité, a finalement décidé d’annuler le tournage comme elle l’a fait savoir via un communiqué.

« La santé et la sécurité de l’équipe de production, des candidats et de toutes les personnes impliquées dans le tournage est notre plus grande priorité. À la suite du récent incident, extérieur au tournage (…) La Grosse Equipe constate que les conditions de sérénité ne sont plus réunies pour permettre un tournage de l’émission sur l’île de la Réunion. »

On ignore toutefois si la production compte tout de même se rendre dans un autre lieu pour y tourner le prochain programme des « vacances des anges de la téléréalité ». Quant à la participation de Nehuda et Ricardo, celle-ci reste incertaine suite aux faits survenus sur l’Ile de la Réunion.

Par Gherbi Dourra