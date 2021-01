Décès d’Hubert Auriol : De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage

Posted by La Rédaction on. Updated:

Hubert Auriol était une légende du rallye-raid Paris-Dakar. Il est « mort dimanche d’un accident cardio-vasculaire suite à un long combat contre la maladie », a confié la famille à l’AFP.

Né en 1952 en Éthiopie, on surnommait ce pilote moto automobile français que « l’Africain ». Il a remporté le rallye-raid Paris-Dakar, en 1981 et 1983 (moto), et en 1992 (automobile). De 1995 à 2004, c’est Hubert Auriol qui conduisait l’événement. À son palmarès, il comptait également le record du tour du monde en avion à hélices, réalisé en 1988.

D’autre part, il avait été le premier présentateur de Koh-Lanta, en 2001, avant d’être remplacé définitivement par Denis Brogniart.

Il est mort, ce dimanche 10 janvier, seulement 1 mois après le décès de son ex-épouse Caroline Auriol lors d’un accident de vélo. Ils laissent derrière eux trois filles, Jenna, Julie et Leslie. Sur twitter, plusieurs journalistes lui ont rendu hommage.

Très triste. Hubert Auriol est mort. Hubert l’Africain, vainqueur du Paris Dakar à moto et en voiture, fut le 1er présentateur de #kohlanta lors de la saison 1. Je l’appréciais beaucoup. Il était bienveillant, fédérateur, humble et altruiste. Pensées pour ses 3 filles #rip pic.twitter.com/WIztVFOznK — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) January 10, 2021

Il était mon “cousin Hub” pour mon 1er #Dakar en #Egypte en 2002. #HubertAuriol, l’#Africain s’en est allé.. immense tristesse. Souriant, accueillant, passionnant et passionné. Je pense à son épouse et à ses filles. 🙏 pic.twitter.com/iLl66u2eg2 — Cécile de Ménibus ♕ (@cecile2menibus) January 10, 2021 /

Je viens de raccrocher avec @DenisBrogniart qui m’annoncé le décès d’Hubert Auriol, grand sportif et premier animateur de Koh Lanta Nous sommes tous chez @Alpfr et la famille de #KohLanta tristes et pensons à ses filles — Alexia Laroche Joub (@ALJ) January 10, 2021

Par Joyce Adiahenot