On a testé les masques personnalisés de Gift Campaign

Posted by La Rédaction on. Updated:

Beaux, confortables, avec un design soigné ! Tels sont les masques en tissu que nous avons reçu de la société Gift Campaign

La boutique en ligne Giftcampaign qui se spécialise dans les objets publicitaires propose de customiser de nombreux produits comme des sacs à dos, des tasses, des stylos et mêmes des objets hight-tech comme des écouteurs, des clés ubs et même des enceintes.

Plus récemment, cette entreprise espagnole basée au cœur de Barcelone, s’est lancée dans la customisation de masque en tissu, de masques jetables, de gels désinfectants, d’écrans faciaux ainsi que d’autres produits de protection permettant de garantir une protection optimale pour les particuliers et professionnels, dans leurs vies de tous les jours.

Des masques en tissu AFNOR

Nous avons pu tester ces masques qui sont d’un confort optimale et d’un design très soigné, puisqu’ils recouvrent parfaitement bien le visage et sont très bien supportés le temps d’une journée.

Ces masques hygiénique en coton et polyester sont réutilisables jusqu’à 25 lavages à 60°C. Ces produits respectent bien entendu la norme AFNOR SPEC S76-001. Ces derniers qui disposent d’un BFE de 98% et d’une respirabilité de <40 Pa/cm2. Les masques possèdent une double couche et élastique en tissu hypoallergénique.

En plus de pouvoir assurer une protection permanente lorsqu’on les portes, ces masques peuvent être entièrement personnalisés. Nous avons tenté l’expérience en commandant ces produits avec notre logo apposé sur le côté gauche du masque et le résultat est bluffant, ce qui donne un côté très professionnel du produit.

L’autre avantage de ce produit personnalisé, c’est sa durée de vie. Les masques en tissu traditionnels qui sont lavés à plusieurs reprises, ont tendance à mal supporter le lavage et le tissu se dégrade souvent au bout de deux ou trois lavages. Il n’en est rien avec les produits de la marque espagnol. Après une dizaine de lavages que nous avons pu effectuer, le produit reste un intact, ne rétrécis pas et le logo apposé sur le textile ne s’efface pas.

Pour plus de renseignement sur les produits de Gift Campaign, vous pouvez-vous rendre sur le site officiel de l’entreprise.

IMG_1090 IMG_1096 IMG_1097 IMG_1091 maquetissugc-am

Par La Rédaction