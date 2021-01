Achat alimentaire en ligne : les Français s’y mettent !

Posted by Jérémy R. on

Qu’est-ce qui explique l’intérêt des Français pour l’achat alimentaire en ligne ? Voici les déterminants de l’essor des ventes alimentaires en ligne.

Achat alimentaire en ligne : les Français font plus de confiance

Pourquoi se fatiguer à faire des courses en magasin lorsqu’en quelques clics, il est possible d’effectuer toutes ses emplettes en ligne ? Les Français ont bien perçu l’intérêt des courses en ligne et adhèrent de plus en plus à l’idée d’effectuer tout achat alimentaire en ligne. Le principe est simple : il suffit d’identifier un magasin alimentaire en ligne qui propose une grande variété de produits. Pour le reste, tout se fait par clics. Et la livraison est loin d’être un souci. Voici tout l’intérêt des ventes en ligne !

Achat alimentaire en ligne : vers une disparition des commerces physiques ?

Alors que le commerce électronique rencontre un succès presqu’inédit, les ventes en magasins physiques connaissent une baisse considérable. Les raisons peuvent être multiples : crise sanitaire, gain de temps, souci de modernité, etc. Quoi qu’il en soit, effectuer un achat alimentaire en ligne n’a jamais été aussi simple ! En effet, s’il en existe plusieurs, certaines plateformes de courses en ligne se démarquent si bien grâce à la diversité des produits alimentaires qu’il est possible d’y trouver.

Bref, la tendance est aux achats dématérialisés. Et il en va ainsi des denrées alimentaires dont la quantité dans les commerces en ligne connaît une hausse remarquable. Les hypermarchés s’adaptent à cette nouvelle réalité et à leur nouvelle clientèle connectée en se transformant en cybermarchés. Et si les grandes surfaces alimentaires « online » n’ont pas encore réellement pris le pas sur les surfaces physiques, l’achat alimentaire en ligne risque de s’imposer durant les cinq prochaines années.

Il ne s’agit donc pas d’une disparition proprement dite des commerces physiques, mais plutôt d’un souci de faciliter la tâche aux clients à travers une digitalisation des courses. L’objectif des courses en ligne, c’est d’optimiser les achats du client, surtout pendant la pandémie.

Faire ses courses alimentaires en ligne : quels avantages ?

Les avis des consommateurs au sujet des courses alimentaires sont ambivalents. Si pour certains, les achats en grandes surfaces constituent un moyen de socialisation, il s’agit par contre, pour beaucoup, d’une corvée : d’où l’intérêt porté sur l’achat alimentaire en ligne. Le commerce connecté devient ainsi une solution permettant d’alléger la corvée des courses.

Il est pratique d’effectuer ses achats dans un magasin alimentaire en ligne, surtout pour les clients en quête de rapidité et qui ont moins de temps à perdre dans les rayons. Les ventes en ligne sont également avantageuses en termes de coûts et susceptibles de mieux aider le consommateur à effectuer des achats utiles et précis.

Achat alimentaire en ligne : qu’en est-il de la prudence légendaire des Français ?

D’emblée, il faut constater que les consommateurs en ligne n’arrêtent jamais définitivement de fréquenter les magasins ordinaires. L’achat alimentaire en ligne s’inscrit finalement dans une démarche de confiance progressive qui associe deux modes d’approvisionnement : l’achat en magasin et l’achat en ligne. Pour certains produits, il n’est donc pas rare de voir des consommateurs en ligne se déplacer personnellement vers les magasins.

En effet, la conversion du consommateur à l’achat en ligne se base en très grande partie sur un minimum de relation de confiance entre les distributeurs et leur clientèle. Cela appelle les Français à construire une nouvelle relation avec les cybermarchés.

C’est cette relation de confiance qui donne naissance à des consommateurs fidèles qui intègrent définitivement l’achat alimentaire en ligne dans leurs procédés d’achats. Et elle se construit de manière progressive auprès des Français. Honnêtement, quoi de mieux que de faire ses courses en quelques clics, de fournir son adresse de livraison ainsi qu’un créneau de temps, pour se faire livrer rapidement ?