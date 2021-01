Covid-19 : Le ministre de la santé recommande de « ne plus utiliser de masque artisanal » fabriqué maison

Posted by La Rédaction on. Updated:

Un décret, promulgué ce vendredi, incite les français à ne plus utiliser les masques artisanaux, pas assez filtrant.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran a déclaré lors de son passage au 20h sur TF1, jeudi 21 janvier, que les masques en tissus artisanaux n’étaient plus suffisamment filtrants à cause de l’apparition de nouveaux variants. Les masques industriels en tissus les moins filtrants seraient également à éviter. Les masques artisanaux avaient été recommandé par le gouvernement à cause de la pénurie de masques chirurgicaux et FFP2 en mars 2020.

Trois types de masques seront donc à privilégier par les français dans l’espace public : les masques chirurgicaux, les FFP2 ainsi que les masques industriels en tissus. Ces masques seraient plus protecteurs contre les nouveaux variants britanniques, brésiliens et sud-africains, plus virulents. L’usage de masques plus filtrants permettrait d’augmenter l’immunité collective et freiner la propagation du covid-19 plus efficacement.

Le gouvernement privilégie une incitation forte des français puisque la mesure est difficile à imposer en pratique, selon Sud Ouest.

De plus, la distance de sécurité va passer de 1 mètre à 2 mètres, toujours à cause de l’apparition des nouveaux variants.

Par Anna David