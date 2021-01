Covid-19 : Rémy Julienne, figure emblématique des cascades à la française est mort à l’âge de 90 ans

Placé en réanimation depuis plusieurs jours après avoir contracté le Covid-19, le cascadeur Rémy Julienne est décédé ce jeudi à l’âge de 90 ans.

Ce sont les proches du cascadeur qui ont annoncé sa disparition à l’Agence France Presse. Rémy Julienne était le spécialiste des cascades automobiles qu’il avait réalisé pour de nombreux films.

Celui que l’on surnommait le « casse-cou du cinéma français » avait estimé à 17 le nombre de fois où il avait frôlé la mort lors des tournages. Rémy Julienne comptait 1400 productions à son actif soit environ 400 films cinématographiques, des séries télévisées ainsi qu’une carrière internationale.

Le cascadeur avait également signé le très célèbre spectacle de Disneyland Paris, au parc Walt Disney Studios, intitulé « Moteurs… Actions ! » dans lequel plusieurs cascadeurs se mettent en scène dans des figures automobiles depuis 2002.

Rémy Julienne avait régalé les Français en imaginant et en réalisant les cascades de plus de 400 films. Il a été le maître incontesté de la discipline en France. On retrouve sa marque de fabrique de La Grande Vadrouille à Taxi. Le casse-cou français a aussi assuré les cascades de six opus de James Bond. Une véritable success story. Rémy Julienne avait eu l’honneur en 2016 de voir une place lui être dédié dans son village natal, où il vit toujours, Cepoy. Pour cette occasion, son ami Jean-Paul Belmondo était venu lui rendre hommage. Un an plus tard, le cascadeur avait transmis ses archives à la Cinémathèque de Toulouse, soit plus de 2.5 tonnes de documents.

Par Jérémy Renard