Tarn. L’adjointe au maire de Sénouillac retrouvée morte à son domicile aux côtés de ses deux Rottweillers

Sandra Vincente a été retrouvée morte par son compagnon dans le jardin familial ce mardi 26 janvier.

Drame dans la petite commune de Sénouillac (Tarn). Sandra Vincente, adjointe au maire de la ville, a été découverte sans vie dans le jardin de sa maison ce mardi.

Selon Le Figaro, c’est son compagnon qui a fait la macabre découverte. Sa femme qui était handicapée et qui se déplaçait en fauteuil roulant a été retrouvée à proximité de ses deux chiens, deux Rottweillers qui avaient la gueule ensanglantée.

Une enquête a été ouverte

Nos confrères précisent que le corps de la victime présentait plusieurs traces de morsure et ses vêtements étaient en partie déchiquetés. A la suite de ce drame, une enquête a été ouverte par le parquet d’Albi puis confiée à la gendarmerie du Tarn. L’enquête qui devra déterminer si les morsures des chiens de la victime sont responsables de la mort de l’adjointe ou si cette dernière aurait été victime d’un malaise ou d’un accident cardiaque avant d’être mordue, ajoute le quotidien.

Les deux chiens ont quant à eux été transportés chez un vétérinaire par précaution. De son coté, le propriétaire des deux chiens a quant à lui fait par de son intention de les euthanasier.

La mairie de Sénouillac a quant à elle fait part de sa tristesse après le décès de l’adjointe du maire en apportant son soutien à la famille via un message posté sur la page Facebook de la mairie de la commune : « Mesdames, Messieurs, Chers Senouillacois, Le conseil municipal a le regret et la tristesse de vous annoncer le décès de Sandra VICENTE, adjointe au maire. Les élus et l’ensemble du personnel s’associent à la douleur de sa famille. » peut-on lire.

