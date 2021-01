Valence. Un homme tue une conseillère dans une agence Pôle emploi avant de retourner dans son ancienne entreprise pour tuer la DRH

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Drame à Valence. Un homme originaire de Nancy, a tué deux personnes avant d’être interpellé quelques instants plus tard.

Ce jeudi matin, aux environs de 8h30, un homme âgé de 45 ans a tué une conseillère d’une agence Pôle emploi de Valence.

Selon le Dauphiné Libéré, l’individu s’est ensuite rendu dans son ancienne entreprise, spécialisée dans la collecte de déchets située dans la commune voisine de Valence, à Guilherand-Granges, avant de tirer à deux reprises sur le directrice des ressources humaines qui est décédée quelques peu de temps après.

L’individu a quant à lui été appréhendé par la police alors qu’il se trouvait à contresens au niveau du pont Mistral qui relie la commune de Guilherand-Granges et la ville de Valence, juste après les faits.

Nos confrères de France 3 ont publié la vidéo de l’arrestation du tireur après que ce dernier soit entré en collision avec un véhicule de police alors qu’il se trouvait sur le pont Mistral entre les deux communes où il a commis son périple meurtrier. Un important dispositif de police a bouclé le secteur et l’homme a été immédiatement appréhendé.

« Le drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier. Aux familles et aux proches des victimes, j’adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation. Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme dont je partage l’émotion et la tristesse. » Jean Castex, Premier Ministre (Source. Twitter)

Le maire de Valence, Nicolas DARAGON, a rapidement réagi sur les réseaux à la suite de ce drame : « J’adresse un message de compassion aux équipes de Pôle Emploi, aux personnels de Faun et présente mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches de ces deux victimes d’actes gratuits, sauvages, inqualifiables alors qu’elles venaient simplement faire leur travail. » écrit ce dernier sur son compte Twitter. L’élu qui s’est immédiatement rendu sur place aux côtés des forces de police pour en savoir plus sur les circonstances des faits qui ne sont pour le moment pas connues.

Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur a également réagi sur Twitter : « Je remercie les forces de police qui ont très rapidement interpellé l’homme qui a ouvert le feu sur plusieurs personnes ce jeudi matin à #Valence et à Guilherand-Granges. » avant que ce dernier n’ajoute « Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles. »

Les agences de Pôle emploi seront toutes fermées ce vendredi

Ce vendredi 29 janvier, l’ensemble des agences Pôle emploi de France seront fermées en soutien à la conseillère, responsable d’équipe qui a été tuée ce jeudi matin.

« Par solidarité et pour permettre un temps de recueillement, nos agences seront fermées au public demain vendredi 29 janvier, et une minute de silence sera observée à midi. Nos services restent accessibles au 3949, sur http://pole-emploi.fr et sur l’application Mon espace. » précise un communiqué de l’agence.

