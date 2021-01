Ecentime : la liaison entre chinois et e-commerçants français !

Posted by La Rédaction on. Updated:

[Contenu Sponsorisé]

Ecentime met la relation entre les e-commerçants français et la clientèle chinoise

Les habitudes de consommation en Chine sont bien différentes de celles en France. Il y a des éléments qui influencent considérablement les comportements d’achat et permettent aux marques d’asseoir leur hégémonie sur ce marché hautement concurrentiel. Ecentime fait partie des rares agences qui non seulement maitrisent ces paramètres, mais servent surtout de pont aux marques françaises qui souhaitent s’engager sur le marché chinois. Vous êtes également concernés ? La suite vous intéresse !

Pourquoi un Brand management spécial pour votre marque en Chine ?

La clientèle chinoise, selon ECENTIME, devient très exigeante et soucieuse de la qualité des produits qui lui sont proposés. Les grandes marques françaises ou européennes y ont encore plus de chances de prospérer en ce que, de plus en plus, les consommateurs sont sensibles aux articles provenant de l’étranger afin d’éviter les contrefaçons. Ecentime mise sur tous les paramètres permettant de concevoir un branding efficace et adapté aux réalités locales.

Les chinois aiment non seulement les grandes marques, mais se renseignent aussi suffisamment avant de se lancer dans un quelconque grand achat. Et si Internet y a également une grande ampleur, ce sont surtout des influenceurs spéciaux qui ont leur mot à dire sur la qualité de tel ou tel produit : les « Key Opinion Leaders ». Les KOL sont des experts en matière d’influence de masse. À eux seuls, ils ont figure d’autorité dans leurs domaines d’intervention et influencent les comportements d’achat.

Ecentime vous met en relation avec des KOL intervenant dans votre secteur d’activité. Ceux-ci, par le biais de sa plateforme d’affiliation et moyennant une commission sur vente, communiquent autour de vos produits et vous apportent une clientèle vraie, mesurable, qui s’abonne à votre marque de manière durable. Tout ceci est quantifiable grâce à un système de tracking qui mesure le nombre de clients provenant directement de tel ou tel KOL (en savoir davantage sur la stratégie avec KOL).

Les consommateurs chinois sont également de plus en plus sensibles à l’image que renvoie une marque dans l’inconscient collectif. C’est la raison principale pour laquelle Ecentime s’investit dans le branding adapté aux habitudes et perceptions locales. Il est ainsi spécialisé dans la rédaction d’articles branding dans un style de storytelling en vue de raconter l’histoire de votre marque tout en donnant un sentiment de proximité au lecteur chinois. C’est ce qui marche et c’est ce qu’il vous faut !

Quels sont les autres axes d’intervention d’Ecentime autour d’une marque ?

En dehors du branding, cette agence s’illustre dans le « drive-to-sales » en rédigeant par exemple des articles promotionnels en vue de partager vos offres de produits ou services avec sa communauté d’influenceurs ou de consommateurs. Ecentime met en avant les avantages et les points forts de vos produits, et cela sous forme de recommandations pour créer entre le consommateur et votre marque, une véritable proximité.

Un autre aspect intéressant dans l’expertise de cette agence, c’est le community management qu’elle effectue autour des grandes marques chinoises et européennes basées en Chine comme à l’extérieur. Il faut noter que près de 92 % des consommateurs chinois disposent d’au moins un compte sur les différents réseaux sociaux. Et ces réseaux représentent le premier canal de recherche sur une marque ou un produit avant de passer à un quelconque achat.

Ecentime assure dans ce sens le community management des comptes de votre marque, en adoptant une stratégie adaptée à vos besoins et surtout à vos objectifs en vue de vous aider à émerger très rapidement sur le marché chinois. C’est ce qui marche et c’est ce qu’il vous faut !