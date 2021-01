Paris. Neuf jeunes mis en examen dont 5 incarcérés suite à l’agression de Yuriy

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Neuf jeunes ont été mis en examen dont 5 incarcérés par un juge d’instruction ce samedi soir, dans le cadre de l’enquête sur l’agression de Yuriy.

L’enquête sur l’agression de Yuriy se poursuit quinze jours après les faits et elle progresse au fur et à mesure. Selon le Figaro, neuf jeunes ont été mis en examen dans la soirée de samedi par un juge d’instruction.

Cinq d’entre eux ont quant à eux été placés dans la nuit en détention provisoire pour « tentative d’assassinat ». Une sixième personne est quant à elle mise en cause pour « complicité » de ce crime

Le parquet de Paris a ouvert ce samedi une information judiciaire des chefs de tentative d’assassinat et complicité de tentative d’assassinat, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, précise le quotidien.

Jeudi et vendredi, onze mineurs âgés de 15 à 17 ans, ainsi qu’un majeur âgé de 18 ans avaient été placés en garde à vue. Ces derniers étant majoritairement tous domiciliés à Vanves. Quatre d’entre eux s’étaient « spontanément présentés aux services de police » comme l’a précisé le procureur de Paris, Rémy Heitz. Suite à l’enquête, deux d’entre eux ont été relâchés vendredi sans poursuite judiciaire.

L’état de santé de Yuriy s’améliore peu à peu

« Yuriy va mieux », nous fait savoir de son côté Pétro, son cousin âgé de 21 ans. Le jeune homme précise que Yuriy a subi il y a quelques jours une opération des yeux qui ont subi des lésions à la suite de son agression. Une opération qui était importante pour que le jeune homme ne garde pas de séquelles oculaires. « Normalement il ne devrait pas avoir de soucis. Il a eu des pansements sur les yeux pendant une journée avant qu’on lui enlève. » nous précise son cousin.

Yuriy qui a repris connaissance depuis quelques jours, commence à s’exprimer : « Il essaye de parler mais il a encore un peu de mal à cause de tout ce qu’il a subi mais il communique plus. » ajoute Pétro qui souhaite retrouver au plus vite son petit cousin.

