Imaginez-vous plus heureux : et si ça commençait maintenant avec la Gestalt ?

Difficultés à communiquer avec les autres, manque de confiance en soi. Nous sommes beaucoup à souffrir de ces maux, qui nous semblent, pour la majorité, insurmontables. Pourtant, si le chemin pour en venir à bout demande un certain nombre d’efforts, il n’en reste pas moins accessible.

Il nous est tous possible d’avoir une vie objectivement plus heureuse. Cependant, ne vous est- il jamais arrivé de vous sentir désemparé face à une situation imprévue, aux obstacles que la vie vous impose ? Bien plus encore, il nous arrive souvent de nous sentir démoralisé face au bonheur des autres, comme si leur positivité nous impactait dans le sens inverse.

Justement, si une grande partie de la population se sent parfois désarmée face au bonheur des autres, c’est parce qu’il lui semble insurmontable de faire face aux problèmes actuels de sa vie : perte d’emploi, crise de couple, décès, manque d’assurance.

Et si tous ces problèmes n’en étaient pas ? Et si tous les maux auxquels nous avions à faire face étaient juste guidés par notre façon de penser ? Et si notre passé n’avait finalement pas d’impact sur notre présent et notre futur ?

Voir la vie dans son moment présent, et se positionner quant à son environnement pour devenir le réel acteur de sa vie sont les points d’ancrage de la philosophie de la Gestalt.

La Gestalt Thérapie : approfondir la connaissance de soi pour vivre une vie meilleure

La plupart de nos tracas de la vie sont générés par notre façon de voir le monde et notre environnement. Celui-ci étant en perpétuelle mouvance, il est indispensable de savoir s’adapter à ce dernier afin de ne pas se laisser atteindre par les déséquilibres qu’il engendre. Cette façon de voir la vie est issue de la méthode Gestalt. Si vous n’en avez pas entendu parler, cette méthode qui a vu le jour dans les années 50, a été remise au goût du jour par Arnaud Sebal, fondateur de l’École Humaniste de Gestalt.

Considérer l’Humain dans son entièreté, à la fois dans sa dimension corporelle, émotionnelle, intellectuelle et sociale est le principal pilier de la Gestalt-thérapie. Loin de n’être qu’une thérapie, la Gestalt se veut être une réelle philosophie. Si la majorité des élèves de l’École Humaniste de Gestalt souhaitent se former aux fins de devenir Gestalt- thérapeute pour aider les autres à vivre une vie meilleure, d’autres ont d’abord eu l’envie de suivre cette thérapie dans une optique de développement personnel.

En effet, si l’École Humaniste de Gestalt est un organisme de formation destinée à former des thérapeutes à la méthode Gestalt, une partie du public de cet organisme s’est également dirigée vers cette école pédagogique afin de trouver un nouveau sens à leur vie grâce au suivi de la méthode Gestalt. Coup de foudre pour ces derniers qui, après avoir adopté cette nouvelle philosophie de vie qu’est la Gestalt, ont eux aussi décidé de continuer leur cursus de formation de l’École, pour s’établir en tant que Gestalt thérapeute.

Un cercle vertueux qui permet à la fois d’apprendre pour soi, mais également d’aider les autres à se sentir mieux, eux aussi.