Jean-Michel Blanquer se donne à fond lors d’un cours de sport pour promouvoir l’activité sportive à l’école

Le ministre de l’Éducation nationale était ce mardi en déplacement dans une école parisienne pour participer à une activité sportive.

Il n’a pas fait semblant ! Jean-Michel Blanquer a donné de sa personne ce mardi 2 février lors d’un cours de sport organisé dans une école parisienne pour assurer la promotion des 30 minutes de sport quotidien dans le milieu scolaire.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Ministre de l’éducation nationale y a mis toute son énergie pour montrer le bon exemple lors d’un échauffement de boxe aux côtés du président du comité d’organisation des Jo 2024 et triple champion du monde, Tony Estanguet.

Jean-Michel Blanquer a mouillé la chemise

Pendant plusieurs minutes, Jean-Michel Blanquer qui s’est placé au milieu de la cours, avec les enfants, a enchaîné les mouvements du professeur en respectant les gestes barrières et la distanciation.

Le ministre de l’Éducation nationale qui a récemment confirmé le durcissement du protocole sanitaire à l’école. « Désormais, nous fermeront systématiquement une classe lorsqu’il y aura un cas à l’école maternelle. » explique Jean-Michel Blanquer qui a souligné que cette mesure s’appliquait dans les écoles maternelles en raison du non-port du masque des enfants dans ces établissements de petites sections. Concernant les écoles élémentaires, cette même mesure s’applique lorsque trois cas sont détectés « sauf quand on identifie un variant plus contagieux et dans ce cas c’est dès le premier cas que l’on ferme la classe. » a ajouté le Ministre de l’Éducation Nationale ce mardi.

Si la séquence de son entraînement a amusé de nombreux internautes sur les réseaux, Jean-Michel Blanquer a rappelé l’importance de pratiquer une activité sportive sur son compte Twitter : « Merci à tous ceux, nombreux, qui ont commenté , pour s’en féliciter ou pour ironiser, les images de ce matin dans l’école C.Bernard. Ils contribuent à un objectif très important: la popularisation de la mesure «30 minutes d’activité physique par jour» bénéfique pour nos enfants. »

Merci à tous ceux, nombreux, qui ont commenté , pour s’en féliciter ou pour ironiser, les images de ce matin dans l’école C.Bernard.



Ils contribuent à un objectif très important: la popularisation de la mesure «30 minutes d’activité physique par jour» bénéfique pour nos enfants. pic.twitter.com/pBUu8b4qqY — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) February 2, 2021

