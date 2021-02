Covid-19 : « L’heure n’est pas au relâchement de nos efforts » affirme J. Castex

Posted by Emilie Autin on. Updated:

Ce jeudi 4 février, Jean Castex est de retour devant les Français. A l’occasion d’une conférence de presse, plusieurs ministres ont pris la parole pour évoquer la situation française face au COVID-19. Celle-ci serait sous contrôle permettant d’éviter pour le moment un confinement.

Alors que les Français semblaient prêt à un inéluctable reconfinement, le scénario pourrait s’éloigner. En effet, Jean Castex a expliqué pendant cette conférence de presse du 4 février que la stratégie française « nous a permis encore aujourd’hui de garder le contrôle ». Ainsi, le confinement ne serait que la dernière solution en cas de bond épidémique majeur. Le gouvernement connait les impacts positifs comme négatifs de ce possible troisième confinement. Pour les vacances d’hiver, la circulation entre régions sera possible. Les gestes barrières devront toujours être respecté.

Le variant du Covid-19, une menace réelle qui progresse en France !

Jean Castex a justifié la politique du gouvernement en avançant des résultats encourageants. Il a aussi remercié les Français pour leur comportement attentif. « Moins que jamais nous devons baisser la garde » a cependant rappelé le premier ministre. La progression des variants pourrait bouleverser la donne. Ces variants sont une « menace réelle » qui progresse dans notre pays. L’objectif est clair : limiter les risques et les contaminations. Olivier Véran a précisé les façons de détecter ces variants et la réponse du gouvernement. Elisabeth Borne, ministre du travail, a encouragé les Français à avoir recours au télétravail.

La campagne de vaccination française est aussi en bonne voie comme l’a précisé le Premier Ministre puis Olivier Véran. Les objectifs qui avaient été décrété font être atteints plus rapidement que prévu. Jean Castex a aussi annoncé l’ouverture de 1.7 millions de rendez-vous de première injection supplémentaire. Ainsi, dans les prochains jours, les Français volontaires concernés pourront prendre rendez-vous. L’objectif de vacciner tous les Français majeurs volontaires pourra donc être atteint à la fin de l’été. L’arrivée du vaccin Astra-Zeneca permettra d’accélérer encore une fois la campagne française. L’arrivée de vaccin en seulement un an est un exploit scientifique, technologique et industrielle a rappelé la ministre déléguée chargée de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher.

Cependant, le Premier Ministre, comme le Ministre de l’intérieur, ont bien conscience que certains citoyens ne respectent pas les règles sanitaires. Ainsi,1.9 millions de contrôles policiers ont été réalisés depuis le 15 décembre et le début du couvre-feu. Le respect des règles sanitaires dans les commerces est donc essentiel. Gérald Darmanin a annoncé un renforcement des contrôles des restaurants dits ”clandestins” et les fêtes. Les contrôles aux frontières sont aussi très renforcés pour limiter les cas et la diffusion des variants.

