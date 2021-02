Montpellier. Il écorche le visage de son fils avec une râpe à légumes : le père est écroué

Posted by Jérémy R. on

Un homme de 45 ans est actuellement jugé pour avoir violenté son fils durant près de deux ans.

Le garçon âgé de 11 ans porte encore les traces des sévices qu’il a subi pendant plusieurs années de la part de son père.

Ce mardi 2 février, l’homme a comparu devant la cour d’appel de Montpellier (Hérault), rapporte Midi Libre.

Ce père de famille avait reconnu les faits de violences qu’il faisait régulièrement subir à son fils pendant près de deux ans au cours de sa garde à vue. L’enfant aurait été frappé à plusieurs reprises à coups de ceinture et aurait également été victimes de sévices encore plus graves comme le visage écorché par une râpe de légumes en métal. L’homme qui élevait seul son fils de 11 ans, aurait également séquestré son enfant pour le punir. Celui-ci porte encore les traces des blessures infligées par son père comme des ecchymoses ou encore des brûlures, ajoute le quotidien régional.

De son côté, l’avocat général s’oppose à la demande de remise en liberté de la part du prévenu qui aurait demandé le pardon à son enfant. L’avocat général souhaite en savoir plus sur la personnalité de cet homme avant le verdict final du jugement et établir ainsi si ce dernier est réellement ou non dangereux. Le tribunal de Montpellier doit rendre son jugement le 8 février prochain. Le prévenu qui pourrait être soupçonné d’actes de torture et de barbarie.

Ce dernier pourrait alors encourir à une peine pouvant aller à quinze dans de réclusion criminelle (article 222-1 du Code pénal).

