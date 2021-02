Pentagon Papers : Meryl Streep et Tom Hanks réunis dans un drame de Spielberg

Posted by La Rédaction on. Updated:

Scandale politique, documents top secret, journalistes audacieux : tels sont les ingrédients du film Pentagon Papers (The Post), sorti sur Netflix le 29 janvier.

Dans ce drame historique inspiré de faits réels et réalisé par Steven Spielberg en 2017, Meryl Streep et Tom Hanks incarnent deux journalistes du Washington Post. Duo explosif.

Lorsque le New York Times publie en 1966 des extraits choisis des Pentagon Papers, documents top secret qui révèlent la participation active des États-Unis à la guerre du Vietnam, c’est le scandale. La totalité des Pentagon Papers, aussi appelés Relations entre les États-Unis et le Viêt Nam, 1945-1967 : une étude préparée par le département de la Défense, tombe ensuite entre les mains du Washington Post, journal rival du New York Times, et bien décidé lui aussi à étaler la vérité au grand jour.

En effet, si les hommes politiques américains assurent comme JFK que « les États-Unis, le monde le sait, ne déclencheront jamais de guerre », les Pentagon Papers affirment eux que « Kennedy ordonne l’examen par la Défense d’un engagement militaire américain au Vietnam » le 11 mai 1961. Mensonges et propagande sont donc au programme.

Pourtant, un problème se pose : alors que le Washington Post récupère les Pentagon Papers et commence à les compulser, on apprend que le New York Times est attaqué en justice par le gouvernement américain, qui accuse le journal d’avoir révélé des secrets d’État mettant en danger la sûreté de la nation.

Ben Bradlee (Tom Hanks), rédacteur en chef du Washington Post, et Kay Graham (Meryl Streep), la directrice de publication du journal, doivent alors prendre une décision : ne pas publier les documents sensibles sur lesquels ils ont mis la main, et ainsi s’éviter un procès voire la prison, ou les imprimer, pour ne pas priver le public d’informations que le gouvernement lui a sciemment cachées, quitte à mettre l’avenir du journal en jeu.

Un dilemme qui révèle le pouvoir de la presse, et fait réfléchir sur l’influence qu’elle a pu avoir sur l’opinion publique pendant la guerre du Vietnam.

Par Clémentine Jouet