Neige et verglas. Météo France place 27 départements en vigilance orange dont ceux en Bretagne, en Normandie et en Ile-de-France

Depuis quelques heures, la neige qui arrive par l’Ouest a gagné les côtes bretonnes. Cet épisode neigeux gagnera progressivement la Normandie puis l’Ile-de-France dans les heures à venir.

La neige est de retour sur une partie du pays ce mardi et s’accompagnera d’un épisode de froid. Les premières précipitations neigeuses sont en cours dans l’ouest du pays et le sud-Finistère (région de Quimper).

La neige due à une masse d’air très froid sur le nord du pays, devrait prochainement gagner du terrain d’Ouest en Est au cours des prochaines heures

Jusqu’à 10 cm en Bretagne et 10 cm en Ile-de-France

Les précipitations neigeuses « gagneront le nord des Pays-de-la-Loire puis le sud de la Normandie et le nord de la région Centre-Val-de-Loire et enfin la région parisienne en soirée. En cours de nuit, les chutes de neige poursuivront leur progression vers l’est du pays, la Bourgogne puis la Franche-Comté. » fait savoir Météo France dans son communiqué.

Dans le nord du Finistère ainsi que les Côtes-d’Armor, sont attendues près de 10 cm de neige et plus localement jusqu’à 15 cm de neige. En Bretagne, entre 5 à 10 cm de neige sont attendues dans certains départements. Sur les autres départements en vigilance orange : autour de 5 cm, localement 10 cm, et 4 à 7 cm sur le sud de l’Eure, 1 à 5 cm sur le sud du Loir-et-Cher. Enfin, en région parisienne, les quantités de neige attendues seront de l’ordre de 2 à 7 cm en dégradé du nord au sud. La région sud de l’Ile-de-France pourrait atteindre des précipitations neigeuses comprises entre 8 et 10 cm.

Un épisode de grand froid va gagner le Nord du Pays

« Pas de dégel attendu en journée de mardi avec des maximales sous abris ne dépassant pas -3°C vers l’intérieur du nord-Pas-de-Calais et -1°C en régions côtières. Les températures ressenties ne s’élèveront pas au-dessus de -10 à -6 degrés. La nuit de mardi à mercredi s’annonce encore plus froide en température ressentie à cause du vent de nord-est plus soutenu. En journée de mercredi, les températures maximales afficheront une légère hausse mais resteront le plus souvent faiblement négatives. » fait savoir Météo France.

