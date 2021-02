L’étudiant qui avait accusé de viol Maxime Cochard, élu de Paris, a été retrouvé pendu

Posted by La Rédaction on. Updated:

Ce mardi après-midi, le jeune étudiant Guillaume, âgé de 20 ans, a été retrouvé pendu dans sa chambre universitaire située sur le campus de l’université de Nanterre.

Le jeune homme avait posté un message sur Twitter le 21 janvier dernier dans lequel, il accusait l’élu du parti communiste, Maxime Cochard, de viol.

Selon le Figaro, le 21 janvier dernier, Guillaume T., âgé de 20 ans, qui avait écrit sous le pseudo de “Prunille” sur le réseau social Twitter, avait accusé un élu de viol : « Après plus de 2 ans sans savoir mettre les mots sur ce qui m’est arrivé, je me rends compte que j’ai été violé par Maxime Cochard, conseiller de Paris et son compagnon Victor Laby en Octobre 2018 alors que je n’avais que 18 ans et étais particulièrement vulnérable. ». ce dernier qui avait ajouté : « Je considère qu’ils ont profité de ma jeunesse (…) »

[TW : VIOL]



Après plus de 2 ans sans savoir mettre les mots sur ce qui m'est arrivé, je me rends compte que j'ai été violé par Maxime Cochard, conseiller de Paris et son compagnon Victor Laby en Octobre 2018 alors que je n'avais que 18 ans et étais particulièrement vulnérable. — Prunille (@TT_Guillaume) January 21, 2021

Quant à l’élu, celui-ci avait publié un démenti sur Twitter « J’ai pris connaissance de l’accusation de viol proférée sur Twitter contre mon compagnon et moi. Il s’agit d’une accusation totalement fausse. Compte tenu de la gravité de tels propos et de leur caractère calomnieux, j’ai donné instruction à mon avocat d’engager immédiatement une action judiciaire en diffamation. » a écrit l’élu le 21 janvier sur son compte.

Une enquête est en cours

Suite à ce dénouement macabre et à la découverte du corps du jeune homme, une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre selon les informations rapportées par le Parisien. A ce stade rien ne permet d’établir un lien ou une quelconque implication entre l’affaire et la cause de la mort. Pour l’heure la piste du suicide reste privilégiée.

L’enquête suit son cours afin de déterminer les circonstances de la mort du jeune étudiant.

Par Gherbi Dourra