La maison du futur sera-t-elle écolo ?

[Contenu Sponsorisé]

Les avancées technologiques influencent de nombreux domaines, comme la construction. Les projections des professionnels sur les maisons du futur sont diverses. Toutefois, ils s’accordent tous sur l’importance d’une demeure respectueuse de l’environnement. Ainsi, la question écologique est au cœur des habitats de demain.



Comment sera la maison du futur ?



La domotique est une technologie qui permet de centraliser la commande de sa maison sur un support, tel qu’un ordinateur ou un smartphone. À cet effet, le contrôle peut se faire à distance. La domotique est déjà présente dans de nombreux foyers. Selon les statistiques, dans quelques décennies, la plupart des maisons seront connectées et équipées de cette technologie. Ainsi, dans le futur, la domotique sera plus présente et plus avancée.



La maison du futur sera intelligente. Les fenêtres s’ouvriront toutes seules, lorsqu’il y a une présence humaine. Les lumières s’allumeront dès l’arrivée du propriétaire, chose qui commence à se développer déjà peu à peu. Tous les aspects technologiques, sécuritaires et appareils électroménagers de la maison seront gérés depuis un smartphone. Chaque installation dans la maison sera régie par un automatisme qui favorise le confort des habitants.



Dans trois décennies, un tiers de la population française dépassera les soixante ans. La maison de futur s’adaptera à ce vieillissement de la population. Ainsi, les experts imaginent une maison évolutive. De ce fait, lorsque le propriétaire vieillit, la maison s’adapte à ses besoins.



Dans quelles mesures sera-t-elle écologique ?



La question énergétique représente un défi pour la maison du futur. Une demeure écologique s’appuie massivement sur la réduction de la consommation d’énergie. Il existe déjà des applications à la domotique qui favorise l’économie d’énergie en programmant le chauffage et l’éclairage. L’économie se focalise notamment sur la chaudière qui représente plus de la moitié de la consommation énergétique des foyers français.



La maison du futur s’appuie aussi sur l’utilisation de matériaux écologiques. Les architectes envisagent d’employer un toit végétal. En plus d’être recyclable, il est plus performant pour conserver la fraicheur dans une maison, par rapport à un toit classique. Le recyclage est également présent dans la récupération des eaux de pluie. Il est aussi possible de produire de l’électricité grâce à la présence de cellules photovoltaïques sur les fenêtres.



Quels travaux faire chez soi actuellement pour avoir une habitation plus écolo ?



Pour réduire la consommation d’énergie, même si votre maison n’est pas récente, certains travaux peuvent être effectués. En effet, il est possible d’installer d’autres sources d’énergie, comme la photovoltaïque pour réduire cette consommation.

Revoir l’’isolation du sous-sol, comme l’explique ce spécialiste de l’énergie, permet notamment de réduire de 10 % le chauffage. L’isolation thermique du sous-sol doit passer par les murs ainsi que le plafond. Une bonne isolation réduit aussi la consommation en termes de chauffage. Isoler les fenêtres permettra donc d’économiser sur les factures d’énergie. Pour cela, une fenêtre double vitrage évite une déperdition thermique.



Nul besoin d’attendre une vingtaine d’années pour disposer d’une maison futuriste et respectueux de l’environnement. Quelques travaux suffisent à rendre une habitation plus écologique, notamment en réduisant la consommation énergétique.