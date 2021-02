L’association Solidarité Sida annonce l’annulation de l’édition 2021 Solidays pour la deuxième année consécutive

Posted by Jérémy R. on

Coup dur pour l’un des plus emblématique festival qui milite contre le combat du VIH. L’édition 2021 des Solidays n’aura malheureusement pas lieu.

Dans un communiqué publié ce mercredi 10 février, l’association Solidarité Sida a annoncé l’annulation de son festival Solidays pour cette édition 2021.

« La probabilité de pouvoir jouer en plein air, en grande jauge, debout cet été est tellement faible qu’il ne nous semble pas raisonnable de vouloir y croire plus longtemps. Cette incertitude qui nous ronge depuis des mois engendre de la crainte. Et pour Solidarité Sida, l’avenir doit rester une promesse et non pas devenir une menace. » précise l’association qui ajoute « Aujourd’hui, notre responsabilité est d’acter à nouveau l’annulation de notre festival (…) »

L’annulation de ce festival représente une perte de près de 3,5 millions pour l’association (soit la même somme que pour l’année précédente). « C’est l’avenir de Solidarité Sida et des 114 programmes que nous soutenons dans 21 pays qui est en jeu. » précise l’association.

Le festival se tourne vers la télévision pour survivre

C’est la deuxième année consécutive que l’association Solidarité Santé est contrainte d’annuler la tenue de son festival en raison de la crise sanitaire et des limites fixées par le gouvernement concernant la jauge de public dans les manifestations.

Les Solidays qui avaient rassemblé 228.000 spectateurs en 2019 sur l’hippodrome de Longchamp, devront donc se réinventer cette année. C’est ce que font savoir les organisateurs qui souhaitent pouvoir célébrer le festival en proposant une alternative, à savoir la diffusion d’une grande soirée télé des Solidays en juin prochain, comme ils l’expliquent : « Nous y travaillons dans l’idée de célébrer « autrement » la jeunesse et la solidarité en musique. Nous avons aussi pour ambition de mobiliser lors du week-end du festival (18-20 juin) toutes celles et ceux qui comme nous pensent que Solidays est essentiel au travers d’initiatives diverses et variées de récolte de fonds. »

Par Jérémy Renard