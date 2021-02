Les excuses de Justin Timberlake envers Janet Jackson et Britney Spears

Posted by La Rédaction on. Updated:

C’est sur Instagram que le chanteur américain de 40 ans a tenu à présenter ses excuses auprès des deux artistes féminines, pour son implication dans leurs déboires professionnels, seulement 20 ans après les faits.

Le documentaire « Framing Britney » produit par le New York Times a été diffusé, cette semaine, sur la chaîne câblée FX et la plateforme de streaming Hulu, suscitant de vives réactions de la part du public. En effet, les images révèlent la pression médiatique et la misogynie dont l’interprète de « Toxic » serait victime depuis son adolescence.

Cette enquête revient notamment sur la rupture des deux anciennes vedettes Disney, Britney et Justin, son compagnon de l’époque, survenue en 2002. La fin d’une romance de quatre ans qui a été illustrée dans le clip vidéo « Cry me a river », faisant décoller la carrière solo de l’ancien membre de NSYNC au dépend de la starlette des années 90. Cette dernière, elle, avait été accusée d’adultère et d’avoir mis fin brutalement à leur histoire d’amour par les médias. Des rumeurs qui n’ont jamais été démenties par son ex.

Justin Timberlake a ainsi décidé de répondre aux critiques reçues, notamment de la part des fans de la princesse de la pop, dans un long message publié sur instagram :

« Je tiens à ces deux femmes, je les respecte, et je sais que je n’ai pas fait ce qu’il aurait fallu (…) Je suis désolé pour ces moments de ma vie où mes actes ont contribué au problème, où j’ai monopolisé la parole, où je ne me suis pas exprimé au nom de ce qui était juste (…) Je sais que je n’ai pas été à la hauteur dans ces moments-là, comme dans beaucoup d’autres (…) et que j’ai bénéficié d’un système qui favorise la misogynie et le racisme. »

D’autre part, l’époux de Jessica Biel a également présenté ses excuses pour les préjudices subis par la sœur de Michael Jackson après avoir dévoilé son sein, lors du Super Bowl de 2004. Une performance qui avait choqué l’audience de l’événement sportif le plus regardé au monde et avait négativement impacté la carrière de Janet Jackson.

Par Joyce Adiahenot