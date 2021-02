Lorient : Le chauffard qui avait tué un enfant de neuf ans a été condamné à cinq ans de prison

Posted by Emilie Autin on

Le verdict est tombé dans la nuit pour Kylian Le Reste. Cet homme avait renversé mortellement un enfant de neuf ans en juin 2019 et blessé grièvement son petit cousin de 7 ans.

Le chauffard a été condamné à 5 ans de prison ferme, sa passagère a quant à elle été condamnée à deux ans de sursis.

Moins de deux ans après les faits, la justice a tranché pour le chauffard de Lorient. Kylian Le Reste a été condamné à 5 ans de prison ferme. En juin 2019, après un refus d’obtempéré, il s’était enfui à vive allure près de Lorient. Dans sa course folle, il avait percuté une voiture sans faire de blessé, puis avait fauché sur le trottoir deux enfants. Les deux cousins, de neuf et sept ans, étaient accompagnés d’un troisième enfant qui n’a pas été touché. Le plus âgé des enfants est mort des suites du choc, le deuxième a été handicapé à vie. Le troisième enfant souffre psychologiquement depuis ce jour qui a changé sa vie.

Plaidoiries de la défense dans le #procès de #Lorient. L'avocate de la passagère de la voiture demande la relaxe et l'avocat du chauffard demande une peine proportionnée compte tenu de la jurisprudence. Les deux prévenus ont présenté leurs excuses aux familles. — Nicolas Corbard (@nicolascor) February 15, 2021

Le chauffard ne s’était pas arrêté après avoir percuté les enfants. Il était reparti pour fuir les forces de l’ordre comme le rappelle France3. Recherché pendant neuf jours, il sera ensuite interpellé dans un hôtel proche de Lorient. Une autre personne était présente dans le véhicule : Gaëlle Taugeron. Ex-compagne de Kylian Le Reste. Cette dernière s’était livrée aux forces de l’ordre trois jours après l’accident mortel.

La justice a donc entendu le chauffeur, qui roulait sans permis et qui était déjà connu de la justice pour des délits routiers. L’auteur des faits qui s’est exprimé lors de l’audience, a déclaré : « Ça s’est passé tellement vite, entre le stress, l’adrénaline, je n’arrivais pas à contrôler tout ça. Je n’ai pas souvenir de les avoir vus ». Il a tout de fois admis avoir aperçu des « silhouettes ». Son avocat, Maitre Celeyron, a assuré devant la cour : « Mon client n’avait plus la maîtrise de son véhicule. Quoi qu’il fasse, il n’aurait pas pu éviter la percussion ».

Kylian Le Reste a comparu libre ce 15 février en attendant sa condamnation. Poursuivi pour homicide involontaire aggravé, blessures involontaires, conduite sans permis avec récidive et non assistance à mineur en danger, il a été condamné à six ans de prison. Il a écopé d’un an de sursis et d’une obligation de travailler, d’indemniser les victimes, de soin et une interdiction de paraître à Lorient. Il a été placé dès hier soir sous mandat de dépôt. L’autre passagère du véhicule a quant à elle été condamnée pour non-assistance à mineur en danger. Un an de prison, avec un sursis probatoire de deux ans et une obligation de travail et soin a été requis pour cette dernière.

Par Emilie Autin