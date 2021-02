Marchepied des peintres : comment bien choisir ?

Posted by La Rédaction on. Updated:

[Contenu Sponsorisé]

Vous voulez repeindre votre maison ? Vous verrez que c’est une tâche facile si vous avez à votre disposition toute la bagatelle d’outils nécessaires. Vous avez besoin d’un rouleau de peinture avec quelques pinceaux, d’un tablier jetable pour ne pas se salir, de bâches en plastique pour couvrir le parquet et protéger votre sol. Puisque vous allez effectuer des travaux situés en hauteur, il est indispensable de se munir d’un marchepied, d’une échelle ou d’un escabeau. Les magasins de bricolage proposent beaucoup de modèles et vous devez choisir ce qui convient le mieux à votre besoin.

Les différents modèles de marchepied

Il existe plusieurs sortes de marchepieds que vous pouvez acheter, allant de marchepied pour enfant aux modèles réservés aux travaux de bricolage, des versions modulables… . Si vous voulez peindre les pièces de votre maison, vous devez choisir une échelette de travail avec des marches et un garde-corps. Pour vous aider à choisir un outil de travail qui se rapporte le mieux à votre attente, on vous donne les caractéristiques que vous devez prendre en compte.

La sécurité

Si vous l’utilisez plus souvent, vous devez choisir un marchepied de bonne qualité, ce qui rime avec sécurité et durabilité. Certains produits bas de gamme supportent difficilement les charges lourdes, surtout au fur et à mesure que le temps passe, la stabilité n’est plus au rendez-vous.

Personne n’aime travailler en hauteur avec une échelette qui n’est pas en équilibre, ce n’est jamais rassurant. Avant d’acheter un échalier vous devez vérifier que les fabricants se conforment à la norme européenne NF EN – 14183. Il faudra particulièrement vérifier la charge maximale pouvant être supportée par votre mini-escabeau.

N’oubliez pas qu’en plus de votre poids, l’outil devra également supporter celui d’une boîte de peinture, ainsi que d’autres matériaux que vous allez utiliser (enduit, ciment …). Certains modèles sont dotés de marches avec une surface antidérapante, d’autres sont même munis de patins antiglisse, ce sont des petits détails qui contribuent à améliorer la sécurité de l’utilisateur.

La composition

Vous devez aussi tenir compte de la composition de votre marchepied, car il existe plusieurs matières premières possibles : bois, aluminium, acier, PVC. La norme européenne impose une épaisseur de 0,9 mm pour l’acier et 1,2 mm en ce qui concerne l’aluminium, ce qui permet à votre matériel d’être capable de soutenir jusqu’à 260 kg de charge. Vous pouvez connaître la composition du marchepied en regardant sur l’emballage ou même sur le produit. Si ce n’est pas le cas, posez la question au vendeur pour en être certain.

Si vous choisissez un modèle en bois, l’apparence est plutôt jolie, mais il est lourd et encombrant, sans compter l’impossibilité d’enlever les taches de peintures. Quant aux marchepieds en acier et en acier époxy, ce sont des modèles d’entrée et de milieu de gamme. Si vous êtes à la recherche d’un produit haut de gamme, choisissez quelque chose en aluminium surdimensionné ou anodisé. Ces compositions de matériaux sont plus légères, tout en pouvant accueillir des charges très lourdes.

La hauteur

Vous devez aussi choisir un marchepied selon sa hauteur, si vous avez déjà une échelle, vous n’avez pas besoin d’un modèle doté de beaucoup de marches. N’oubliez pas de bien mesurer la hauteur de votre plafond, vous devez vous baser sur ce critère avant d’acheter votre échelette.

Le confort

Vous allez passer plusieurs heures à peindre votre maison, vous avez besoin d’un marchepied confortable pour mieux vous concentrer sur votre tâche. La surface doit être plus vaste pour pouvoir y disposer vos outils, ainsi que pour limiter le besoin de déplacer son escabeau. Certains modèles possèdent de petits crochets très pratiques servant à installer vos accessoires.

Les modèles pliables sont faciles à transporter et ne prennent pas beaucoup de place quand on ne les utilise pas. Si vous n’aimez pas le fait d’avoir à porter constamment votre outil de travail, il existe des modèles conçus avec des roulettes. Sachez aussi que les marchepieds doubles sont aussi très pratiques, car vous pouvez poser vos outils en hauteur et mettre vos pieds sur les marches.

Le prix

Le prix est un critère que tout le monde prend en considération quand il s’agit de faire un achat. Cependant, vous devez penser avant tout à la fréquence d’utilisation du produit en question. Si vous êtes un professionnel qui utilise souvent le marchepied, vous ferez mieux d’investir dans une échelle haut de gamme pour obtenir du matériel ayant plus de chance de durer longtemps. Après tout, quelques euros de plus pour une meilleure créativité, c’est toujours une bonne affaire à prendre.

Si vous voulez l’utiliser pour quelques séances de bricolage de manière occasionnelle, vous pouvez choisir les modèles d’entrée ou de milieu de gamme. N’oubliez quand même pas de vérifier les caractéristiques du produit (charge maximale supportée, hauteur …) et choisir ce qui convient le plus à votre maison.