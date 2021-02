Optimiser sa chambre pour bien dormir

Posted by La Rédaction on. Updated:

[Contenu Sponsorisé]

Le sommeil est un indispensable à tout être humain, quel que soit son âge. La plupart des adultes manquent de sommeil et par conséquent ils démarrent mal la journée qui devait commencer normalement dans la bonne humeur. Pour bien dormir, il s’agit d’avoir une bonne hygiène de vie et des habitudes saines : faire plus de sport, manger mieux, et diminuer le stress au quotidien. Cependant, on peut encore aller plus loin avec la configuration de l’espace où vous dormez. En effet, l’aménagement de la chambre à coucher a une influence certaine sur la durée et la qualité du sommeil.

Rangez votre chambre

Pour trouver le sommeil, votre cerveau a besoin d’oxygène, vous devez toujours nettoyer et aérer votre chambre régulièrement. Imaginez que vous aviez eu une journée fatigante, quand vous arrivez chez vous le soir, vous vous retrouvez dans une pièce en désordre. Le résultat est encore plus de stress et de fatigue.

Votre chambre à coucher doit être un havre de paix et un espace zen qui est bien rangé et organisé. Vous pouvez bricoler plusieurs étagères pour ranger vos livres afin qu’aucun objet ne traîne par terre. Laisser les fenêtres ouvertes pendant au moins 30 minutes par jour pour une meilleure aération, vous verrez immédiatement les effets positifs.

Choisissez les bonnes couleurs

Pour bien dormir, vous devez bien choisir la couleur de vos draps, de votre mur, ainsi que des différents meubles dans la chambre à coucher. Optez de préférence pour des teintes douces et harmonieuses comme le blanc, le jaune, le rose, car les couleurs fortes stimulent plus le cerveau.

Investissez dans une literie

Si vous devez remplacer votre literie tous les dix ans, n’hésitez pas à investir, car si vous dormez mieux vous serez plus productif. Chacun possède le modèle qui lui convient, certaines personnes préfèrent les matelas à ressorts ensachés, tandis que d’autres aiment le latex ou la mousse, l’essentiel est qu’il vous donne une bonne liberté de mouvement. Pensez aussi à trouver un bon oreiller, il doit être souple et offrir un bon soutien à votre nuque et à votre tête.

Choisissez bien la chambre

Avant de choisir la place de votre lit, vous devez choisir la pièce où vous allez le placer. Choisissez une chambre où la lumière naturelle peut entrer pendant la journée. Elle ne doit pas être trop grande, ni trop petite, afin que l’air puisse circuler aisément.

Choisissez la place idéale pour votre lit

Mettez votre lit contre le mur pour avoir une impression d’espace. Ce qu’il faut éviter c’est de le mettre en diagonale, ou de le placer entre la fenêtre et la porte. La place idéale de la tête du lit est au nord, car c’est souvent l’endroit le plus exposé à la lumière dans une pièce. Certaines personnes dorment mieux quand ils se trouvent plus près du sol, si c’est votre cas achetez un plumard plus bas.

La chambre à coucher ne doit servir qu’à une chose

Idéalement, la seule activité que vous devez faire dans votre chambre est de dormir. Il est préconisé de limiter autant que possible les écrans avant de dormir, c’est pour cela que la place de la télé est dans le salon. Ce n’est pas qu’une question de pollution visuelle, il faut savoir que ces appareils envoient des ondes électromagnétiques qui empêchent notre corps de sécréter de la mélatonine, l’hormone qui provoque le sommeil.

Pensez à la température

La température idéale pour le sommeil est entre 15 et 18 degrés. Quand l’air est plus sec que d’habitudes, posez un verre d’eau sur un radiateur pour humidifier l’atmosphère.

Utilisez une veilleuse

L’obscurité totale permet de vite trouver le sommeil, mais il y a des personnes qui ont peur du noir complet. Si c’est votre cas, on vous conseille d’acheter une veilleuse.

Limitez autant que possible le bruit

Le bruit est l’ennemi numéro un du sommeil profond, vous devez le limiter autant que possible pour bien dormir. Si vous vivez dans un quartier très bruyant avec des voisins tapageurs, achetez un double ou triple vitrage pour limiter la pollution sonore.

Utilisez des rideaux pour vos fenêtres

Si vous n’aimez pas être réveillé par le soleil qui caresse votre visage le matin, vous devez acheter des rideaux, choisissez quand même les bonnes couleurs.