Nintendo annonce l’arrivée de Splatoon 3 sur la Switch pour 2022

Au cours de ce dernier Nintendo Direct, Nintendo a présenté plus de 30 jeux à venir sur les consoles de la gamme Nintendo Switch, dont beaucoup seront disponibles d’ici cet été ! La présentation de 45 minutes s’est ponctuée sur l’annonce de Splatoon 3, un nouvel épisode de la série à venir en 2022 sur Nintendo Switch.

Une annonce ponctuée par un petit teaser de ce à quoi pourra ressembler le troisième volet des aventures de Splatoon, avec de nouveaux skins, de nouvelles armes et des nouvelles arènes de combat, de quoi faire saliver les plus grands fans de la licence.

Lors de cette conférence de Nintendo qui a été diffusée en streaming à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, les internautes ont pu découvrir d’autres grosses annonces qui ont été faites par l’entreprise japonaise à savoir la re-masterisation du titre The Legend of Zelda: Skyward Sword en version HD. Ce titre débarquera sur Nintendo Switch avec des commandes plus intuitives et dans une version plus fluide et aux graphismes améliorés, dans une version améliorée du jeu qui proposera ainsi une expérience à 60 images par seconde. Le titre dont la sortie est prévue pour le 16 juillet prochain.

D’autres jeux comme Mario Golf: Super Rush, Fall Guys: Ultimate Knockout, Star Wars: Hunters, MONSTER HUNTER RISE, DC Super Hero Girls: Teen Power, Plants vs. Zombies™ : La Bataille de Neighborville Édition Intégrale, Apex Legends, Legend of Mana, Outer Wilds, SAMURAI WARRIORS 5, World’s End Club… sont également attendus.

Par Jérémy Renard