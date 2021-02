Après 28 ans de collaboration, les Daft Punk annoncent leur séparation

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le plus emblématique groupe de musique électronique français, les Daft Punk, ont annoncé la triste nouvelle ce lundi.

Le mythique groupe de musique électronique composé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel, ont annoncé leur séparation ce lundi 22 février après près de 28 ans de collaboration.

C’est dans une vidéo intitulée « Epilogue » de près de huit minutes, extrait de leur film sorti en 2006, que le duo a annoncé la fin de leur collaboration, à la grande surprise de leurs fans. Une mise en scène particulièrement bien ficelée dans laquelle on peut-y apercevoir les deux membres se regarder une dernière fois avant que l’un d’entre eux ne fasse exploser son partenaire de scène. La fin de la vidéo se termine par la révélation d’une date qui annonce 1993 – 2021 en rapport avec le début et la fin du mythique duo.

L’information de la séparation du groupe a été confirmée quelques instants plus tard par de nombreux médias américains dont Pitchfork ou encore Variety. L’attaché de presse qui a aussi confirmé la séparation du duo auprès de l’AFP, en début de soirée de ce lundi. Les Daft Punk n’ont toutefois pas indiqué le motif de leur séparation.

Une carrière rythmée par les succès

Le groupe qui s’était formé en 1993 était composé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, deux jeunes hommes qui s’étaient rencontrés à la section collège du lycée Carnot situé dans le 13ème arrondissement de Paris, en 1986.

C’est en 1993 que les deux hommes fondent à Paris le duo Daft Punk. Un an plus tard, le duo sort le maxi trois titres The New Wave qui fait son petit succès auprès des adolescent français passionnés de techno. Mais c’est en 1995 que le groupe va connaître leur premier vrai succès avec Daft Punk – Rollin’ and Scratchin, titre qui va devenir un incontournable dans plusieurs clubs d’Europe.

Vient ensuite la sortie de leur tout premier album en 1997 qui s’intitule Homework qui va là encore atteindre des sommets avec près de deux millions d’exemplaires vendus à travers 35 pays en l’espace de deux mois. La presse s’empare du succès des jeunes artistes qui vont cartonner notamment avec l’un de leur titre phare à savoir Around the World dont le clip des deux artistes sera particulièrement soigné.

Le groupe qui connait désormais une notoriété fulgurante, enchaînera de nouveaux succès, notamment avec la sortie de leur deuxième album Discovery en 2001 puis d’un troisième album intitulé Human After All en 2005. Des titres tout aussi entêtants comme Harder, Better, Faster, Stronger, Aerodynamic, One More Time, Technologic… qui viendront directement se placer en tête des hits mondiaux.

L’indétrônable Get Lucky

Le 19 avril 2013, le duo dévoile le titre Get Lucky, titre issu de l’album Random Access Memories sorti en 2013. Le morceau réalisé en collaboration avec le chanteur Pharrell Williams et Nile Rodgers est tellement apprécié qu’il se classe numéro 1 des ventes iTunes mondiales en l’espace d’une journée. Titre qui s’est également retrouvé en première position des classements iTunes nationaux en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni entre autres.

Grâce à ce morceau ainsi que les autres titres présents sur l’album Random Access Memories, le groupe a remporté cinq Grammy Awards en janvier 2014, dans les catégories « Album de l’année. » , « enregistrement de l’année », « meilleur album dance/electro » ainsi que pour la « meilleure performance pop de groupe » aux côtés de Pharrell Williams.

Suite à l’annonce de leur séparation, des millions d’internautes ont été attristés par la nouvelle. Depuis quelques heures, les Daft Punk sont le sujet le plus commenté sur internet.

