Jeux Gratuits Lancés Pendant Le Confinement Pour Se Divertir

Posted by La Rédaction on

[Contenu Sponsorisé]

Le confinement, ça passe mieux quand on a de quoi se changer les idées. Voici les jeux gratuits lancés durant le confinement que vous pourrez essayer.

Jeux gratuits en confinement

Les temps forts de la crise sanitaire du Covid-19, c’est aussi les nombreuses initiatives mises en place pour supporter de la meilleure des manières possibles les périodes de confinement. En effet, avec les nombreuses restrictions apportées par la maladie, les acteurs du monde du divertissement ont dû trouver de quoi maintenir l’attention de leur clientèle non seulement pour ne pas chuter dans leurs activités, mais aussi pour rendre la période moins contraignante. Dans l’industrie des jeux en ligne, de nombreuses options de divertissement gratuites ont été mises sur le marché durant le confinement pour les amateurs de jeux vidéo et autres. Découvrez ces productions ici et leur impact sur le monde du jeu en ligne.

Les top jeux lancés dans le confinement

À l’exemple de certains slots lancés en novembre de l’année passée</a>, vous pourrez retrouver sur internet de nombreuses options de divertissement sorties dans les derniers mois de 2020 pour permettre aux internautes de passer de superbes moments de distraction sans avoir à sortir de chez eux. Ce qui est intéressant, c’est que peu importe le type de divertissement que vous appréciez en particulier, vous trouverez chaussure à vos pieds parmi les tops jeux proposés pendant le confinement dû au Covid-19.

Les machines à sous

<p>Pour les amateurs de casinos, les slots sont l’une des options les plus indiquées qui soient pour passer s’amuser depuis chez soi durant le confinement. Ce qui reste très intéressant avec ces jeux, c’est que vous avez le choix entre une grande diversité de titres. Parmi les jeux de machine à sous lancés durant le confinement, voici quelques-uns que vous pourrez essayer pour vous amuser :

Cowboys Gold : Ce superbe slot en ligne a été lancé le 19 novembre 2020 par l’éditeur de jeu Pragmatic Play. La machine à sous Cowboys Gold présente une structure assez simple de 5 rouleaux, 3 rangées et 10 lignes de paiement qui vous fera immerger dans un Far West sauvage. Déjà avec une mise de 0,01 €, vous pourrez tenter votre chance pour décrocher gros sur ce slot en ligne. La preuve, les nombreuses fonctionnalités incorporées à la machine à sous Cowboys Gold permettent de toucher jusqu’à 6 065 fois le montant de votre mise de départ. Ce ne sera pas les massifs jackpots en millions d’euro, mais il y a là de quoi rendre le confinement plus agréable.

Book of Kingdom : Après Cowboys Gold, voici un titre qui vous fera également passer de superbes moments pendant que vous êtes cloîtré à la maison. L’éditeur Pragmatic Play a encore signé de sa main experte ce jeu lancé depuis le 16 novembre 2020. Contrairement à la machine à sous Cowboys Gold, ce slot présente une structure bien plus moderne de 5 rouleaux et 25 lignes de paiement sur lesquelles vous pourrez parier jusqu’à 250 € par rotation. Si vous avez du bol, vous pourrez repartir avec 250 000 € cash en vous divertissant sur ce titre mobile.

Divine Fortune Megaways : L’opus original de ce slot de NetEnt est sorti en 2017. Pour faire plaisir à ses fans durant le confinement, le développeur a choisi de lancer une version remasterisée accessible sur le marché depuis de 27 novembre 2020. Vous pourrez y toucher des gains phénoménaux ! Déjà, la structure de 6 rouleaux et 117 649 façons de gagner de ce titre laissent sans voix. C’est bien au-delà de ce que présente la machine à sous Cowboys Gold. En plus de cela, vous y aurez droit à de nombreuses fonctionnalités qui vous aideront à vous en mettre plein les poches.

Les Jeux RPG

<p>Si vous êtes plus du genre à aimer le divertissement de groupe que des sessions solo sur des bandits manchots innovants, les jeux de rôle ou RPG sont fait pile poil pour vous. Dans la période allant du 30 octobre au 15 décembre 2020, période du confinement, les amateurs des jeux de rôle ont assisté, ravis au lancement de plus de 30 titres des meilleurs concepteurs du marché. Parmi les jeux RPG mis sur le marché, les titres suivants sont accessibles gratuitement et méritent une attention particulière en raison du divertissement qu’ils promettent aux internautes :

Bakugan : Lancé le 03 novembre sur Switch.

Sakuna: Of Rice and Ruin : Disponible sur PS4, Switch et PC depuis le 05 novembre 2020.

Assassin’s Creed Valhalla : Accessible sur PS5, PS4, XS, XB1, Stadia et PC depuis le 10 novembre.

Yakuza: Like a Dragon : Lancé sur XS, PS4, XB1 et PC le 10 novembre.

Dofus, Wakfu : Ces deux jeux RPG de l’éditeur français Ankama ont été lancés durant le confinement et rendus accessibles gratuitement sur utilisation respective des codes DOFUSMARS2020 et WAKFUMARS2020.

World of Warcraft: Shadowlands : Jeu RPG gratuit lancé le 23 novembre uniquement sur PC.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition : Accessible sur Pc depuis le 04 décembre.

Cyberpunk 2077 : Disponible depuis le 10 décembre 2020.

Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons : Lancé le 17 décembre sur Switch.

Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords</strong> : Sur mobile uniquement depuis le 18 décembre.

Jeux vidéo

Il n’y a pas que sur la machine à sous Cowboys Gold ou sur les jeux RPG que vous pourrez vous divertir gratuitement ! Dans la période de confinement, les développeurs ont également mis sur le marché de superbes jeux vidéo que vous pourrez essayer sur PC comme sur mobile.

Football Manager : Pour les grands amateurs de football et de l’Euro en particulier, Football Manager est la sensation du moment. Ce jeu de simulation a été rendu gratuitement disponible sur PC et Mac durant le confinement et même au-delà. Si vous avez été déçu du report de l’Euro 2020, c’est le moment de tout rattraper !

Alto’s Adventure : Avec Alto’s Odyssey, Alto’s Adventure a été lancé et offert gratuitement sur PC et mobile. Vous pourrez profiter de ces jeux de glisse pour passer de superbes moments de divertissement.

Saga Half life : La série accueille un petit dernier : Half Life : Alyx. À l’occasion de la sortie de ce titre, Valve a rendu disponible gratuitement six autres de la saga à savoir Half-Life : Source, Half-Life : Blue Shift, Half-Life : Opposing Force, Half-Life 2, Half-Life 2 : Episode One et Half-Life 2 : Episode Two. Ces différentes options de divertissement sont accessibles sur PC et Mac.

Assassin’s Creed Odyssey : Sur PC, PS4 et Xbox One, Ubisoft propose à ses clients d’accéder gratuitement à Assassin’s Creed Odyssey. Ce jeu vidéo en ligne vous embarque pour une aventure inédite.

Impact des nouveaux jeux sur le monde du divertissement en ligne

Bien évidemment, on dira que le confinement a eu l’avantage d’offrir aux amateurs de jeux en ligne une pléthore de titres sur lesquels se divertir. Si l’on regarde cette croissance des options de divertissement sous le seul prisme du joueur, on ne notera que la possibilité du divertissement varié offert. Voici quelques autres incidences sur le monde du divertissement en ligne.

La hausse de la compétitivité

<p>Le premier impact de cette montée de la productivité des jeux en ligne durant le confinement, c’est la compétitivité plus rude sur le marché. On ne peut pas dire qu’il s’agit d’un impact négatif étant donné que plus la compétition est corsée, plus les joueurs auront droit à des titres de meilleure qualité. Au niveau de tous les types d’options de divertissement, on note en effet des jeux de plus en plus innovants pour capter le plus possible l’attention des clients. Sur les jeux vidéo par exemple, on note davantage des titres avec de meilleures résolutions d’écran et des fonctionnalités bien plus immersives pour les joueurs.</p>

Les acteurs des jeux en ligne renflouent leurs caisses

La crise du Covid-19 a certes affecté de nombreux secteurs d’activité, mais les jeux en ligne n’en ont tiré que le meilleur. En effet, on a noté la croissance de +80% du chiffre d’affaires sur de nombreuses options de divertissement, notamment sur les jeux de société et sur les activités de paris en ligne pendant que certains secteurs de l’économie sont à -40% de leur productivité normale. Les ventes sur les jeux de Monopoly par exemple ont explosé de +100%. Tout ceci implique que si la crise profite aux amateurs de jeu dans le sens du divertissement, la part la plus juteuse revient aux développeurs de jeux et aux opérateurs de casinos en ligne qui amassent une véritable fortune avec les nombreuses productions mises sur le marché.