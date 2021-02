The Vivi, candidat de « The Voice » exclu du programme après des messages racistes

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le rappeur The Vivi présent dans la dernière saison du télécrochet « The Voice » sur TF1 vient d’être exclu du programme.

La nouvelle est tombée en milieu de journée après un communiqué diffusé par les studio ITV France.

Dans un long message publié par la production de l’émission The Voice, on peut-y lire : « Nous avons pris connaissance hier des nombreux messages postés par The Vivi il y a plusieurs années sur son compte twitter. Nous avons été extrêmement choqués par ces tweets qui sont à l’opposé des valeurs d’inclusions et de tolérance prônées par Ther Voice comme en atteste la diversité des talents. » explique ITV France qui a pris la décision d’écarter le candidat du programme. « Ces messages restent incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s’arrête aujourd’hui. »

Les excuses du jeune homme n’y changeront rien !

De son côté, l’ancien candidat a réagi sur les réseaux sociaux, après la publication de plusieurs de ses tweets haineux, racistes et homophobes, publiés il y a plusieurs années qui ont refait surface sur les réseaux sociaux ce dimanche. Des anciens messages publiés en 2017 sur son compte Twitter qui ont été retrouvés par les internautes, rapporte TVMag.

Virez Vincent Pois alias The Vivi candidat #TheVoice !

Vous l'avez fait à juste titre pour #Mennel et ses propos sur les attentats.

Ce type avec sa haine n'est pas un exemple ! @TF1 @nikosaliagas pic.twitter.com/vWLbcXU1qQ — chAPteam1 (@chAPteam06) February 21, 2021

« Depuis ce matin, je vois de vieux tweets qui ressortent que j’avais écrit quand j’avais 17 ans. En relisant ces messages, j’éprouve un sentiment de honte. Ce sont des propos de cours de récré d’un ado inconséquent qui me font froid dans le dos. Je ne pensais pas un mot de ce que j’ai écrit. Je demande pardon à toutes les personnes que j’ai pu offenser avec ces messages honteux. » a déclaré le jeune homme qui avait fait un passage remarquable dans l’émission ce samedi en reprenant le titre Suicide social d’Orelsan.

Le réseau social Twitter a quant à lui pris la décision de supprimer définitivement le compte du jeune homme ce dimanche. Ce dernier qui était également streameur, était suivi par une grosse communauté sur Twitch avec près de 23.000 personnes.

Ce n ‘est pas la première fois qu’un incident de ce type se produit chez les candidats du programme. En 2018, Mennel Ibtissem avait été contrainte de présenter ses excuses après la publication d’anciens tweets qui avaient fait polémique.

Face à l’indignation de plusieurs internautes qui avaient fait suite à ses messages, la candidate avait pris la décision de quitter le programme.

