Australie : Qu’est ce qui va changer depuis la covid ?

Le Covid 19 est une maladie pandémique qui s’est propagée subitement dans le monde. Face à ce fléau, des changements doivent s’appliquer. Mais qu’en est-il de l’Australie depuis le passage du covid ? Ce billet va vous expliquer les détails.

Le covid 19, un des événements, tels que la fonte des glaces au pôle nord, qui a bouleversé plus d’une vie, surtout pour l’année 2020. Un de ces points de l’histoire qui ne peuvent que créer des changements dans un pays, que ce soit dans une dimension sociale, politique ou culturelle. L’Australie ne peut pas dire le contraire, c’est l’un des pays, même considéré comme un pays développé mais qui a dû mener une longue bataille ardue et épuisante contre le virus covid 19.

Manifestations du covid 19

Avènement du Covid 19 vers la fin de l’année 2019

Le coronavirus ou covid 19 est une maladie trouvant sa source dans le virus SARS-CoV2. Un virus localisé à Wuhan, une ville de la Chine, au début de la pandémie. Son origine exacte reste encore à étudier, la piste privilégiée par les chercheurs est l’origine animale du virus. Une maladie pouvant se présenter comme un simple rhume jusqu’à ce manifesté en un syndrome de maladie respiratoire aigu. Avec l’apparition du virus, les chercheurs du monde entier ont commencé à faire leur pronostic. Le mal ayant trouvé son origine en Chine comme un simple virus, c’est avéré une vraie pandémie, n’épargnant aucun pays du monde.

Le Covid19, une pandémie mondiale

Avec l’apparition de tels fléaux, chaque pays a pris les dispositions qui s’imposaient, ce qui changea du tout au tout la vie du pays surtout sur le plan touristique. Après une attaque assez virulente du virus et qui a causé beaucoup de morts dans le monde en commençant par la chine, puis les pays Européens tels que l’Italie,…une fermeture des frontières a été prise avec une surveillance côtière très stricte surtout pour ce qui disposait de pouvoir dérogatoire pour les déplacements. L’Australie, n’ayant pas été épargnée par la pandémie, vit au rythme de l’évolution mondiale du Covid 19 et des mesures internes prises pour éradiquer ce dernier.

L’Australie face au covid19

L’Australie, un pays ouvert et accueillant.

L’Australie est un pays de l’hémisphère Sud et qui se trouve en grande partie dans l’Océanie. Il est bordé par l’océan indien du côté OUEST et par l’océan Pacifique du côté EST. Sa population est estimée à 25 millions d’habitants, une population majoritairement concentrée dans ses grandes villes côtières telles que Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde. Il est classé second pays le plus développé au monde selon le PNUD.

Le pays attire, chaque année, beaucoup de gens venus des quatre coins du monde. Il connaît une très grande affluence surtout pendant les périodes de récoltes. Une centaine de travailleurs saisonniers arrivent dans le pays pendant ces périodes.

La contamination de l’Australie et l’après-Covid

Toucher de plein fouet par le Covid19, l’Australie a eu tant bien que mal dans la lutte pour l’éradiquer. Un combat sans merci avec un virus assez résistant et avec deux facettes : la forme globale et la forme grave. Parmi les états les plus touchés du pays, l’état de Victoria a connu une flambée de nouveau cas d’infection d’une moyenne de 400 à 500 quotidiens. Pour y remédier, le gouvernement a confiné l’état de Victoria et puis tout le pays australien. Un Confinement qui a duré environ 112 jours pour le second confinement. Des mesures strictes, mais efficaces vu le résultat.

les mesures prises par l’Australie

Des mesures des plus drastiques, qui se sont fait ressentir du côté économique du pays malgré sa puissance économique. De grandes menaces nécessitent la prise de grandes mesures, le gouvernement australien a appris cela aux dépens de pays tels que l’Italie qui a réagi assez tardivement face aux virus. De ces faits, l’Australie a pu lutter efficacement contre le covid 19, mais a connu, pour la première fois en 30 ans, une récession économique à hauteur de 7%. Une dévaluation pas trop chère payée face aux nombreuses vies que le gouvernement a pu sauver grâce à sa rapidité et son efficacité.

Appel à la prudence

Comme pour tous les pays du monde, l’Australie ne fait pas exception à l’appel à la prudence. Certes pour le moment le pays ne compte plus de nouveau cas, en général, mais personne n’est à l’abri du virus. Pour cela le gouvernement australien, prend les devants pour le redressement du pays en accordant aux sociétés et à ses employés des soutiens gouvernementaux qui ne s’arrêtent pas seulement aux aides financiers. Les foyers et les travailleurs ne sont pas en restes dans le soutien de son gouvernement, aide financière et surtout dans la recherche d’un emploi pour ceux l’ayant perdu à cause du covid. Un service de santé et de bien-être a aussi été organisé pour accompagner toute un chacun pour faire face au covid. Concernant l’entrée et la sortie du pays, l’Australie reste prudente et applique diverses précautions qui sont différentes selon l’état australien où l’on veut se rendre. Il est donc nécessaire de se tenir au courant avant tout déplacement dans le pays.

La recherche du vaccin approprié

Pour la bataille finale avec le covid 19, une course au vaccin contre le virus a été lancée entre les pays du monde. Une course qui engrange un coût assez faramineux et qui reste encore en cours de travaux. 200 candidats sont en lice dans cette course, des candidats loin de faire l’unanimité des chercheurs et loin d’être fiable à cent pour cent. Des risques sont encore à craindre pour l’Homme, ce qui rend la phase de test très important. Une phase qui s’intensifie de jour en jour pour pouvoir être le premier à le commercialiser et garantir l’efficacité du vaccin.

Autre que la lutte contre le covid 19, le vaccin en cours d’élaboration reste une autre facette de la course vers la suprématie mondiale. Le premier pays qui mettra le vaccin sur le marché disposera d’une arme pour imposer sa prééminence dans le monde que ce soit sur le plan économique, sanitaire … Une course dans laquelle l’Australie s’est aussi engagée. Vu l’enjeu et la rudesse de la course en question, ce dernier a fini par abandonner la partie, et ce, à cause d’une fausse réponse positive au VIH sur des patients vaccinés. Prudent et avisé, le gouvernement australien ne s’est pas à risquer à contaminer sa population et s’est rétracté auprès de la société australienne CSL et l’Université du Queensland (UQ) après une commande de 51 millions de doses de vaccins en cours de développement.