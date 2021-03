L’emblématique danseur étoile de l’Opéra de Paris, Patrick Dupond est décédé à l’âge de 61 ans

Posted by La Rédaction on. Updated:

Ancien danseur étoile de l’Opéra de Paris, Patrick Dupond s’est éteint ce vendredi 5 mars à l’âge de 61 ans.

Âgé de 61 ans, Patric Dupond s’est éteint ce vendredi, a annoncé son entourage à l’AFP. « Patrick Dupond s’est envolé ce matin pour danser avec les étoiles », a déclaré sa collaboratrice Leïla Da Rocha. Patrick Dupond s’en est allé à la suite d’une maladie foudroyante, a précisé son entourage.

Danseur virtuose, Patrick Dupond s’était fait connaître en 1976 après avoir remporté la médaille d’or du concours international de ballet de Varna en Bulgarie.

En 1980, il avait rencontré un immense succès en France. Dix ans plus tard, Patrick Dupond avait été nommé directeur de la danse du ballet de l’Opéra national de Paris avant de quitter ses fonctions en 1995 puis l’Opéra de Paris en 1997, ce dernier qui avait expliqué à l’époque avoir été licencié.

Patrick Dupond était dernièrement apparu à la télévision en tant que jury dans l’émission Danse avec les stars sur TF1.

La première chaîne qui a réagi dans un communiqué : « TF1 est très triste d’apprendre le décès de Patrick Dupond, l’un des plus grands danseurs étoile français reconnu dans le monde entier, que nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir comme juge de Danse Avec Les Stars. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. »

