Olivier Dassault, fils de Serge Dassault et député de l’Oise décède dans un accident d’hélicoptère

Le député Les Républicains (LR) de l’Oise, Olivier Dassaut est décédé ce dimanche 7 mars 2021 à la suite du crash de l’hélicoptère dans lequel il se trouvait à Deauville, a annoncé l’AFP.

Une information confirmée quelques instants plus tard par le chef de l’État, Emmanuel Macron qui lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux.

« Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d’industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l’armée de l’air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d’en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches. » a écrit le Président de la République.

Le drame s’est produit aux environs de 18 heures à Touques, non loin de Deauville. Selon les informations du Point, personne d’autre ne se trouvait à bord excepté le pilote et Olivier Dasssault, tous les deux décédés dans l’accident. Une information confirmée par Delphine Mienniel, procureur de la République de Lisieux. Une enquête a été ouverte et confiée à la section des recherches de la gendarmerie des transports aériens.

Olivier Dassault, fils de Serge Dassault et le petit-fils de Marcel Dassault. était l’une des premières fortunes françaises. Le magazine Forbes l’avait classé au 361e rang des fortunes mondiales en 2020, à égalité avec ses deux frères et sa sœur, avec environ cinq milliards d’euros.

