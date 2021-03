César 2021 : L’héroïne du Capitaine Marleau se dénude au cours de la soirée pour la bonne cause

Posted by La Rédaction on

Alors que Corinne Masiero s’apprêtait à remettre le prix du meilleur costume, à l’occasion de la 46ème cérémonie des Césars, elle s’est dénudée, en soutien aux intermittents du spectacle, devant le public stupéfait de l’Olympia. Un message, hors du commun, adressé au gouvernement.

L’héroïne du Capitaine Marleau avait déjà fait preuve de son engagement politique, en faisant une apparition très remarquée lors du festival cinématographique la Berlinale de 2020, en gilet jaune.

Ce vendredi 12 mars, sur la scène de l’Olympia où s’est déroulée la cérémonie des Césars, c’est vêtue d’une peau d’âne ensanglantée que l’actrice a profité de ses quelques minutes d’attention pour faire passer un message au gouvernement. En dévoilant son corps nu, on pouvait lire sur sa peau « No culture, No future » et « Rend – nous l’art Jean ! »

Cette dernière qui déplore ainsi la crise majeure que traverse le monde de la culture, avec l’arrêt de l’activité des théâtres et des cinémas, ayant engendré de nombreuses protestations au cours de ces derniers jours. Après cet happening audacieux et acclamé par le public, elle a tout de même remis le prix du meilleur costume à Madeline Fontaine, absente et remplacée, pour le film « La bonne épouse ».

Par Joyce Adiahenot