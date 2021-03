Posted by Jérémy Renard on

Deux joueurs du club Parisien ont été victimes de cambriolage pendant le match PSG-Nantes, ce dimanche soir.

Mauvaise soirée pour les joueurs Angel Di Maria et Marquinhos ce dimanche. Alors que la rencontre entre le Paris-Saint-Germain opposait le FC Nantes au Parc des Princes, deux joueurs du club parisien ont été les victimes de deux cambriolages effectués presque simultanément au cours du match.

C’est tout d’abord le joueur Angel Di Maria, qui a été averti au cours de la deuxième période par les équipes du club, avoir été cambriolé à son domicile. Le milieu offensif argentin a donc quitté le match avant de regagner les vestiaires. Selon L’Équipe, le préjudice du vol au domicile de Di Maria serait porté à près de 500.000 €.

Quelques heures plus tard, la presse apprendra via un message publié sur Instagram par le capitaine de l’équipe du PSG, Marquinhos, que les parents du joueurs brésilien ont été victimes d’un home jacking dans leur domicile situé dans les Yvelines. Toujours selon l’Équipe, le père du joueur aurait été surpris par deux individus alors qu’il donnait à manger à son chien en extérieur. Les deux malfrats ont contraint le père de Marquinhos de leur remettre des objets de valeurs. Au cours du cambriolage, le père a été frappé à plusieurs reprises au visage, aux côtes mais aussi au thorax. Le préjudice de ce deuxième cambriolage survenu au cours de la même soirée, est quant à lui estimé à 2000 € d’argent liquide et d’objets de valeur.

Le père ainsi que deux adolescentes présentes au domicile ce soir-là ont ensuite été enfermés dans la suite parentale.

