La mère de l’adolescente de 14 ans tuée par arme blanche au cours d’une rixe survenue à Saint-Chéron le 22 février dernier, organise une marche blanche pour sa fille ce samedi 20 mars à 14h00.

Elle n’avait que 14 ans et elle est morte en voulant s’interposer. Lilibelle est décédée le lundi 22 février au cours d’une rixe avec des jeunes originaires de Dourdan qui étaient venus en découdre dans la commune de Saint-Chéron (Essonne).

Betty Galazzo, la mère de l’enfant qui veut lui rendre hommage, souhaite organiser une marche blanche comme elle l’explique au micro de BFMTV ce lundi 15 mars. « J’espère que toutes les mamans qui ont perdu leur enfant après la mienne seront près de moi. » a déclaré la maman de Lilibelle.

Le rendez-vous est fixé ce samedi 20 mars à partir de 14h00 devant le « bar de la poste » situé dans le centre-ville de la commune de Saint-Chéron. Le cortège prendra ensuite le chemin du collège Le Pont de Bois, le lieu où s’est produit la rixe qui a conduit au décès de l’adolescente de 14 ans. « Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui seront présentes en hommage et pour vraiment montrer qui était cette petite fille tellement douce, gentille, attentionnée et à l’écoute. À notre Lilibelle qui a tant de courage et qui est un petit ange, nous t’aimons tellement fort, repose en paix à présent. » a fait savoir la maman dans une publication qu’elle a posté sur son compte Facebook.

Cette mère de famille qui traverse une période d’autant plus difficile, puisqu’après sa fille, cette dernière vient de perdre son époux, atteint d’un cancer du poumon, celui-ci n’ayant pas supporté la disparition de sa fille.

Par Jérémy Renard