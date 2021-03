Posted by La Rédaction on. Updated:

Suite aux nouvelles mesures annoncées par Jean Castex Olivier Véran ce jeudi soir, seize départements sont désormais concernés par un nouveau confinement. Une attestation ou justificatif de déplacement est obligatoire pour pouvoir se déplacer dans ces régions concernées.

A compter du 20 mars 2021, l’heure du couvre-feu s’appliquer de 19h à 6h du matin sur l’ensemble du territoire. Seize départements sont concernés par des nouvelles mesures de confinement, à savoir : Aisne, Alpes-Maritimes, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, Somme, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Yvelines.

Passage de 10 km à 30 km pour se déplacer dans son département

Si le gouvernement avait dans un premier temps annoncé la règle de 10 km autour de son domicile, des ajustements ont été effectués entre-temps comme le précise Camille Chaize, porte-parole du ministère de l’Intérieur. « On a essayé de se caler sur le bassin de vie des personnes. La règle générale est que l’on reste dans son département et les déplacements interrégionaux ne sont pas possibles. Mais si on habite à la limite d’une zone sans restrictions, on peut s’y rendre mais sous certaines conditions. ». Il est désormais possible de se déplacer dans un rayon de 30 km autour de son domicile tout en restant dans son département comme le fait savoir l’exécutif.

Dans ces départements, les déplacements ne sont autorisés qu’au sein du département ou dans un périmètre défini par un rayon de 30 km autour du lieu de résidence sauf pour les motifs de déplacement signalés par un astérisque sur l’attestation.

Les personnes résidant dans les départements n’étant pas soumis à des mesures renforcées ne peuvent entrer dans les départements soumis à des mesures renforcées au-delà d’un périmètre défini par un rayon de 30 km autour de leur lieu de résidence que pour les items signalés par un astérisque sur la présente attestation ainsi que dans le cadre de déplacements de longue distance conduisant seulement à un transit par une zone soumise à des mesures renforcées.

A noter que le gouvernement réfléchirait sur l’abandon des attestations de déplacement en journée pour les départements concernés par les nouvelles mesures de confinement.

La nouvelle attestation à télécharger

Attestation de déplacement dérogatoire (PDF)

Attestation de déplacement dérogatoire (Version Numérique)

Justificatif de déplacement professionnel (PDF)

Justificatif de déplacement scolaire (PDF)

