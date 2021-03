Posted by La Rédaction on. Updated:

Après un break d’un an, Justice est le sixième album studio de l’artiste canadien de 27 ans. L’interprète de Sorry a déjà dévoilé, le mois dernier, plusieurs singles donnant un aperçu de ce nouveau projet.

Il en a fait une promotion intensive sur les réseaux sociaux. Les clips de Lonely, Anyone et Hold on ont même été révélés avant la sortie de l’album. Les Beliebers ont ainsi pu retrouver 16 titres, notamment sur le thème de l’amour, dans Justice ce vendredi 19 mars. Pour cette nouvelle tracklist, il a choisi de collaborer avec divers artistes comme Burna Boy, Khalid, Daniel Caesar ou encore Benny Blanco. Ainsi, le protégé d’Usher a proposé une variété de styles de musique contrairement à Changes (2020), aux sonorités exclusivement r’n’b.

C’est surtout pour apporter un peu de gaieté que Justice, un album engagé, est né dans un contexte mondial mêlant problématiques sur le racisme et la crise sanitaire. En annonçant la sortie de son sixième album, Justin Bieber a déclaré :

« Dans cette époque où il y a tellement de mal avec un monde brisé, nous aspirons tous à la guérison et à la justice pour l’humanité, a-t-il écrit sur la Toile. En créant cet album, mon objectif est de faire de la musique qui apportera du réconfort, de créer des chansons auxquelles les gens pourront s’identifier et se connecter afin qu’ils se sentent moins seuls. La souffrance, l’injustice et la douleur peuvent laisser les gens se sentir impuissants. La musique est un excellent moyen de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. La musique peut être un moyen de communiquer les uns avec les autres et de se connecter les uns avec les autres. Je sais que je ne peux pas simplement résoudre l’injustice en faisant de la musique, mais je sais que si nous faisons tous notre part en utilisant nos dons pour servir cette planète et les uns les autres, nous sommes d’autant plus près d’être unis. » fait savoir NRJ.

Justin Bieber accusé de plagiat par un groupe français

Depuis quelques jours, les fans font des spéculations au sujet des paroles de Ghost, évoquant la perte d’un être aimé. « Tu me manques certaines nuits quand je suis creux (…) Si je ne peux pas être près de toi, je me contenterai de ton fantôme. » Ils assimilent ces mots à Selena Gomez, avec qui l’époux de Hailey Bieber est pourtant séparé depuis 2018. Le chanteur a donc tenu à s’expliquer :

« Ghost consiste à perdre quelqu’un que vous aimez, et je sais que beaucoup de gens l’ont fait. Je sais que cette année a été vraiment difficile ! Nous avons également perdu des êtres chers et des relations. »

D’autre part, le groupe de musique français Justice accuse l’égérie de Calvin Klein d’avoir plagié leur logo. Une lettre de mise en demeure a déjà été envoyée à Justin Bieber, qui n’a pour le moment pas donné de réponse.

Par Joyce Adiahenot