Viuz-en-Sallaz : Un jeune footballeur de 17 ans décède mystérieusement au cours d’une soirée entre amis

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Fabien, âgé de 17 ans est décédé au cours d’une fête entre amis dans la commune de Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie). Une enquête est en cours.

« Fabien était un jeune homme souriant, travailleur et investi dans sa formation. » C’est par ces mots que le centre de formation aux métiers du sports, Sport Leman a tenu à rendre hommage à Fabien, 17 ans, décédé subitement il y a quelques jours lors d’une soirée entre amis.

Le jeune homme qui souhaitait devenir éducateur sportif, avait participé à une soirée le weekend dernier avec une quinzaine de jeunes dans une maison de Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie). Selon France Bleu, la victime aurait expliqué à ses amis, vouloir se reposer avant d’aller se coucher dans l’une des chambres de la maison.

Ces amis l’ont retrouvé sans vie quelques heures plus tard. Une enquête a été ouverte puis confiée à la Brigade de recherches du département. Une autopsie du corps de la victime doit être faite pour en apprendre plus sur les circonstances de son décès qui ne sont pour le moment pas connues. Toutes les hypothèses restent toutefois privilégiées à ce stade de l’enquête, comme l’a fait savoir une source proche de l’affaire à nos confrères. L’ensemble des jeunes ayant participé à la fête ont été auditionnés dans le cadre de l’enquête et une cellule psychologique a été mise en place.

Par Jérémy Renard