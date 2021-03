Posted by Jérémy Renard on

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a adressé un télégramme à l’ensemble des préfets ce mardi afin de les notifier que les rassemblements de plus de six personnes soient verbalisés, informe le site RTL.

Gérald Darmanin qui aurait également précisé que cette consigne « stricte » soit appliquée non seulement dans les 16 départements concernés par les nouvelles mesures mais également à l’ensemble du territoire.

Toujours selon nos confrères de RTL qui ont pu consulter cette note, ces derniers on pu y lire la mention suivante : « Les rassemblements sur la voie publique (…) ne doivent pas dépasser 6 personnes tout en respectant les gestes barrières. Les rassemblements de plus de 6 personnes doivent être verbalisés. »

Une mesure déjà en vigueur

Cette mesure portant sur « l’interdiction des rassemblements de plus de six personnes à l’extérieur était en réalité en vigueur depuis le deuxième confinement et le décret du 29 octobre 2020 mais le gouvernement ne l’avait pas particulièrement mise en avant » comme le rappel RTL.

Notons toutefois que ces mesures ne s’appliquent pas aux manifestations déclarées en préfecture ou en mairie ainsi que dans d’autres cas, comme par exemple les familles nombreux, le sport et autres activités en extérieur. De son côté, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a fait savoir qu’elle souhaitait proposer d’avancer les vacances scolaires de quinze jours.

