Que sont les masques de catégorie 1 ?

Apparu en fin d’année 2019, le nouveau coronavirus ne cesse de faire des victimes partout dans le monde. Les mesures de distanciation sociale et le port du masque sont les solutions qui aident à limiter la propagation du virus.

Dans la majorité des pays européens, les institutions en charge de la santé ont mis à jour leurs conseils sur le port de masques. Le masque de catégorie 1 est désormais la norme pour le grand public. Ils sont plus sûrs contre le virus originel et ses variants. Découvrez ici tout ce qu’il y a à savoir sur ces masques.

À propos des masques de catégorie 1

Les masques de catégorie 1 sont encore appelés Masques à Usage non Sanitaires 1 (UNS1). Ils sont caractérisés par leur aptitude à filtrer plus de 90 % des particules de 3 microns en moyenne. Les masques chirurgicaux à usage unique, les masques FFP2 et certains types de masques en tissu comme ceux de masques.direct répondent à cette norme. Les masques chirurgicaux et les masques FFP2 sont connus pour perdre leur efficacité en très peu de temps. C’est d’ailleurs pour cette raison en particulier qu’ils sont recommandés pour les professionnels de la santé en priorité. Contrairement à ces deux types de masque, ceux en tissu de catégorie 1 sont lavables et réutilisables. Ils durent donc beaucoup plus longtemps. Cette propriété les rend parfaits pour une utilisation par le grand public selon les spécialistes du site astuce-sante.fr.

Quel masque de catégorie 1 pour le grand public ?

En France, les institutions sanitaires comme le Haut Conseil de Santé Publique ont récemment déconseillé le port du masque FFP. Ce type de masque de catégorie 1 est destiné à protéger le porteur contre l’inhalation de postillons en suspension et de particules pouvant contenir des agents infectieux. Le port de ce masque est plus inconfortable (chaleur, résistance à la respiration) que le port d’un masque chirurgical. Il existe trois catégories de masques FFP, classés en fonction de l’efficacité du filtre et des fuites autour du visage.

Il y a d’abord les masques FFP1 filtrant au moins 80 % des aérosols et ayant une fuite totale vers l’intérieur inférieure à 22 %. Il y a ensuite les masques FFP2 filtrant au moins 94 % des aérosols et ayant une fuite totale vers l’intérieur inférieure à 8 %. Il y a enfin les masques FFP3 filtrant au moins 99 % des aérosols et ayant une fuite totale vers l’intérieur inférieure à 2 %. Même si les FFP2 et les FFP3 sont des masques de catégorie 1, ils ne sont pas assez confortables ni durables pour un usage prolongé.

Les masques chirurgicaux et les masques de catégorie 1 en tissu fabriqués selon les recommandations des organismes de normalisation sont recommandés au grand public. Ils sont confortables et offrent un niveau de filtration d’au moins 90 %. Ils sont conçus pour empêcher le porteur de projeter des gouttelettes vers l’extérieur. Ils protègent également le porteur contre les postillons projetés par d’autres personnes à proximité.

À première vue, il n’est pas possible de distinguer un masque fait maison d’un masque de catégorie 1 si les deux sont en tissu par exemple. Il existe pourtant des informations qui peuvent vous aider à faire le bon choix. La première chose à rechercher sur le masque ou son emballage est le niveau de filtration. Cherchez un masque dont l’étiquette indique un niveau de filtration de 90 % ou plus. Recherchez également les codes (EN14682, ASTM F2100-19 ; niveau 1, 2 et 3 ou encore YY 0469-2011. Leur présence sur l’emballage indique l’endroit où les masques ont été fabriqués et qu’ils répondent aux normes appropriées.